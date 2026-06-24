村重杏奈×VIAGE発のTOLEETYに新色登場！夏に嬉しい大人ベージュをチェック

累計1,000万枚を突破したナイトブラブランド「VIAGE」の知見を活かし、村重杏奈さんと共同開発されたインナーウエアブランド「TOLEETY（トゥリーティ）」が誕生2周年を迎えました。これを記念して、2026年6月24日（水）より待望の新色「ベージュ」が登場。さらに、お得なセールやSNSキャンペーンも同時開催され、夏のおしゃれを楽しみたい女性に見逃せない内容となっています♡

夏の薄着に映える新色ベージュが登場

TOLEETYは、「日中もラクに過ごしたいけれど、バストケアも妥協したくない」という女性の想いに寄り添うブランドです。

発売からわずか2年でシリーズ累計販売枚数80万枚*¹を突破し、多くの支持を集めています。

今回登場する新色「ベージュ」は、お客様から特に要望の多かった“透けにくいカラー”を追求して誕生しました。

白いTシャツやシアー素材のファッションが増える夏に向けて、肌なじみの良さにこだわった“大人ベージュ”を採用。

村重杏奈さん自身も色味に徹底的にこだわり、「ベージュの概念が変わる」と自信をのぞかせています。

素肌に自然になじみながら、ファッションをより美しく見せてくれるカラーは、この夏の頼れる存在になりそうです。

*¹2026年6月10日時点のシリーズ累計販売枚数

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人気の理由は快適さと美しいシルエット

TOLEETYの魅力は、快適な着け心地と美しいバストラインを両立していること。SNSでも「着けていることを忘れる心地よさ」「ノンワイヤーなのに理想のラインが作れる」*²といった声が広がっています。

「TOLEETY軽やかストレスフリーブラ」は、ブラック、グレー、パープル、ピンク、ベージュの5色展開。

サイズはA65-70、A75-85、BC65-70、BC75-85、DE65-70、DE75-85、F65-70、F75-85の8サイズです。通常価格4,378円（税込）が、セール期間中は4,268円（税込）で購入できます。

「TOLEETY軽やかストレスフリーショーツ」も同じくブラック、グレー、パープル、ピンク、ベージュの5色展開。

サイズはS・M・Lの3サイズです。ブラ＆ショーツセットは通常価格6,556円（税込）が、セール特別価格6,336円（税込）となります。

*²着用時の補正効果による

2周年記念キャンペーンも見逃せない

限定トレーディングカード

2周年を記念して、公式Instagramでは特別な投稿キャンペーンを実施。

TOLEETY公式アカウントをフォローし、指定ハッシュタグを付けて投稿すると、参加者全員に村重杏奈さんの限定オリジナル画像をプレゼントします。

さらに応募者の中から10名には、新色も選べるブラ＆ショーツセットと、ここでしか手に入らない限定トレーディングカードをプレゼント。ファンにはうれしい企画です。

また、公式オンラインストアでは過去最大級の2周年記念セールも開催。ブラショーツ3枚セットは通常19,668円（税込）が17,490円（税込）となり、2,178円OFFで購入可能です。

ブラ3枚セットも通常13,134円（税込）が11,814円（税込）となります。

第1弾となる2026年6月24日（水）14:00～7月6日（月）14:00は、割引に加えて500ポイント付与の特典付き。第2弾は2026年7月6日（月）14:00～7月13日（月）14:00まで実施されます。

この夏のおしゃれをもっと快適に

透けにくさと美しさを兼ね備えた新色ベージュの登場で、TOLEETYはさらに魅力的なラインアップへ進化しました。

快適な着け心地と美しいシルエットを叶えながら、夏のファッションを思いきり楽しめるのがうれしいポイント。

お得な2周年セールや限定キャンペーンも開催中なので、この機会に話題のTOLEETYをチェックしてみてはいかがでしょうか♪毎日をもっと心地よく、自分らしく過ごしたい女性にぴったりのアイテムです。