カーリング女子のミラノ・コルティナ五輪代表でフォルティウスの吉村紗也香（34）が24日、チームの公式サイトで現役引退を発表した。司令塔のスキップとして活躍したベテランは「数えきれないほどの経験をさせていただき、その一つ一つが私を成長させてくれた大切な時間でした」とコメントした。

記憶に新しい2月の五輪では8位。今月の全日本選手権では3位だった。高校生の頃から始まった五輪切符の挑戦は5回目にして成就。シーズン前から「これが最後」と腹をくくっていた。目標のメダル獲得はならず「多くの悔しさが残りましたが、最後まで諦めず挑戦できたこと、私にとってもチームにとっても大きな誇り」とした。

23年に第1子の長男を出産し「ママさんカーラー」として育児と競技を両立。引退の理由として、生活が大きく変わる中で「“子供、家族の時間を大事にしたい”という気持ちが大きくなってきたこと」を挙げた。

今後は普及や育成、地域貢献、チームの広報活動に携わるという。吉村は「新たなステージでも“自分らしく”一歩ずつ歩んでいきたいと思います。今後とも、フォルティウス吉村紗也香をどうぞよろしくお願いいたします！」と結んだ。競技開始から25年。カーリングに魅了され続けた実力者の挑戦は続いていく。

◇吉村 紗也香（よしむら・さやか）1992年（平4）1月30日生まれ、北海道北見市出身の34歳。小学4年で競技を始め、常呂高を経て札幌国際大を卒業。世界ジュニアに3年連続で出場し、13年大会で銅メダルを獲得。20年5月に大学時代からの知人と結婚し、23年12月に第1子となる長男を出産。ポジションはスキップ。性格は大ざっぱでインドア派。趣味はいい香り集め。1メートル62。