お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が24日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。一緒に歌手・工藤静香（56）のコンサートに行った女優に「癒された」と明かした。

イモトは「行ってきました。2回目になるんですけど、工藤静香さんのシンフォニックコンサート」と、5月31日に東京で開催されたコンサートに行ったと話し始めた。

さらに「フルオーケストラで、静香さんの曲を歌うっていうコンサートに行ってまいりました。いやあ、凄かった。去年とは曲のラインナップとかアレンジも違ったりして。静香さん曰く、このコンサートに関しては、乗り物で言うと豪華客船に乗っているような感覚で、いざなわれるような波を感じながら行く感じ方をされるみたいで。素敵でしたね」と感想を語った。

また、「私も呼んでいただいて行って、仲の良い飯島直子さんも一緒に行かせてもらって。隣に座っていたんですけど、やっぱり癒されますね。もう、勝手に直子って呼んでるけど、直子さんっていいですよね、癒されますよね」とした。

コンサートの会場で「直子さんが、口がスースーするタブレットみたいなのを、自分だけじゃなくてね、開演前とかも“食べる？”なんてくれて。また途中も。暗い中ね、トントンみたいな。“食べて”みたいな感じで」と、ささやき声で勧めてくれたと言い、「何度もタブレットの往復があって。でも優しいよね。自分だけじゃなくて、みんなにも、どうぞっていう…」と語った。

また、コンサートについても「素敵な時間だった」とし、「終わった後も静香さんにお会いできたんですけど、今回の衣装が凄いセクシーで、、めちゃくちゃ素敵でしたね」としみじみと語っていた。