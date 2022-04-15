広島・中村奨成外野手（27）が24日、逆襲を誓った。前日23日に開幕後では2度目の昇格。2軍では課題の打撃向上に注力した。磨きをかけた打撃に加え、どこでも守れる外野の守備力、走力も武器。「アピールしてレギュラーをつかみにいきたい」。貴重なユーティリティープレーヤーが、はい上がる覚悟を示した。チームは今季6度目の降雨中止を受け、マツダスタジアムに隣接する屋内練習場で全体練習を行った。

起用には、すべて対応する覚悟だ。再びはい上がるチャンスが到来。前日23日に出場選手登録されたばかりの中村奨は目の前の結果だけにこだわり、1軍定着からの定位置奪取を期した。

「とにかく準備して、いつでも行けるようにしておかないといけない。もう一回アピールして、レギュラーをつかみにいかなくてはいけない。結果を出せるようにしたい」

同じ轍（てつ）は踏まない――。その決意は言葉にも表れていた。今季は「2番・右翼」で初の開幕先発を勝ち取るも打撃が低迷。特に持ち前の力強い打球は影を潜めた。幅を広げるためオフに取り組んだ右打ちの“代償”だった。ここまで29試合に出場して打率・181。今季2度目の降格となった今月の1日以降は打撃向上に注力した。「第一に強い打球を打てるようにしようというのがあった」。再び打撃に磨きをかけたことで降格後はファーム・リーグで一定の成績を残した。11試合に出場して39打数11安打で打率・282を記録して1軍舞台に戻ってきた。

「（打撃の状態は）悪くないと思う。下（2軍）でたくさん試合に出させてもらったので、あとはしっかり結果を出せたらいいなと思う」

今回は左膝の内側側副靱帯（じんたい）損傷で離脱した辰見の“代役”として昇格した。前日23日の巨人戦後に新井監督は走力にも期待を寄せていた。「（1軍に上げられる選手の中で）一番足の速い選手が奨成だった」。ここまで盗塁はない。それでも常に走る準備はできている。

また、安定感ある守備力も魅力の一つだ。外野は、どこでも守れることに加えて肩の強さも大きな武器。さらに小技も光る。規定打席には到達していないものの、リーグ6位タイの6犠打を誇る。「全部できるように。こういう現状を打破できるかは自分次第。準備をしっかりして、すんなり入っていけたらいいと思う」。貴重なユーティリティープレーヤーはマルチな活躍に意気込む。

昨季は自己最多の104試合に出場ながら今季は苦戦が続いている。レギュラーシーズンは残り77試合。26日の阪神戦（マツダ）で仕切り直しを図る。逆襲に臨む高卒9年目は自らの力で道を切り開く。 （長谷川 凡記）