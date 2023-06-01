板倉と田中の小学生時代の思い出を語る玉置さん＝５月、川崎市多摩区

サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会で３大会連続の決勝トーナメント進出を狙う日本代表は２６日（日本時間）、スウェーデンとの１次リーグ最終戦に臨む。ともにＪ１川崎フロンターレ出身のＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝とＭＦ田中碧（２７）＝リーズ＝は主軸として迎える２度目の大舞台。川崎の育成組織で小学生時代の２人を指導した玉置晴一さん（４４）は「２人とも昔から物おじしなかった。思い切って楽しんでほしい」と教え子の奮闘を見守っている。

２１日のチュニジア戦ではともに今大会初先発して４―０の快勝に貢献。負傷離脱した遠藤航（３３）＝リバプール＝に代わって主将を任された板倉は空中戦の強さや的確なカバーリングで無失点に抑え、前線で積極的に攻撃に絡んだ田中も得点の起点になる縦パスを通すなど存在感を発揮した。

２００６年に創設された川崎Ｕ―１２（小学生チーム）の１期生が板倉で、田中は３期生。当時から２人とも向上心あふれる努力家で、玉置さんは「小さい頃から現状に満足するような選手ではなかった」と振り返る。