【経済指標】

＊米経常収支（第1四半期）21:30

結果 -2268億ドル

予想 -2089億ドル 前回 -2211億ドル（-1907億ドルから修正）



＊米新築住宅販売件数（年率）（5月）23:00

結果 58.0万件

予想 64.0万件 前回 62.6万件（62.2万件から修正）



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 -608.8万（4億1213万）

ガソリン ＋206.4万（2億1630万）

留出油 +306.4万（1億0612万）

（クッシング地区）

原油 -107.7万（1896万）

＊（）は在庫総量



【発言・ニュース】

＊米５年債入札結果

高落札利回り 4.200％（WI：4.193％）

応札倍率 2.35倍（前回：2.34倍）



＊ベッセント財務長官

・イランは原油取引をドル建てで行うことになる。

・取り組みはドルをその地位へ押し戻すためのもの。

・米財務省はドーハに担当者を配置。

・イランの資金がどのように配分されるかを監督。

・資金の非常に大きな割合は、米国の食料品や医薬品の購入に充てられる。



＊ルビオ国務長官

ルビオ国務長官は２４日、ＵＡＥのムハンマド大統領とアブダビで会談。米国とイランの暫定合意の信頼性について、湾岸諸国の同盟国に安心感を与える狙いがある。長官は、クウェートとバーレーンも訪問する予定。



＊シュナーベルＥＣＢ専務理事

・現段階の見通しでは、２％目標達成には追加利上げが必要

・二次的影響が生じるリスクが高まっている。

・停戦はＥＣＢが警戒を緩める理由にはならない。

・戦争、インフレ、成長が利上げのタイミングと幅を決定。

・ＥＣＢの金利は依然として引き締め的ではない。

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