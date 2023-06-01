ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
＊米経常収支（第1四半期）21:30
結果 -2268億ドル
予想 -2089億ドル 前回 -2211億ドル（-1907億ドルから修正）
＊米新築住宅販売件数（年率）（5月）23:00
結果 58.0万件
予想 64.0万件 前回 62.6万件（62.2万件から修正）
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油 -608.8万（4億1213万）
ガソリン ＋206.4万（2億1630万）
留出油 +306.4万（1億0612万）
（クッシング地区）
原油 -107.7万（1896万）
＊（）は在庫総量
【発言・ニュース】
＊米５年債入札結果
高落札利回り 4.200％（WI：4.193％）
応札倍率 2.35倍（前回：2.34倍）
＊ベッセント財務長官
・イランは原油取引をドル建てで行うことになる。
・取り組みはドルをその地位へ押し戻すためのもの。
・米財務省はドーハに担当者を配置。
・イランの資金がどのように配分されるかを監督。
・資金の非常に大きな割合は、米国の食料品や医薬品の購入に充てられる。
＊ルビオ国務長官
ルビオ国務長官は２４日、ＵＡＥのムハンマド大統領とアブダビで会談。米国とイランの暫定合意の信頼性について、湾岸諸国の同盟国に安心感を与える狙いがある。長官は、クウェートとバーレーンも訪問する予定。
＊シュナーベルＥＣＢ専務理事
・現段階の見通しでは、２％目標達成には追加利上げが必要
・二次的影響が生じるリスクが高まっている。
・停戦はＥＣＢが警戒を緩める理由にはならない。
・戦争、インフレ、成長が利上げのタイミングと幅を決定。
・ＥＣＢの金利は依然として引き締め的ではない。
＊米経常収支（第1四半期）21:30
結果 -2268億ドル
予想 -2089億ドル 前回 -2211億ドル（-1907億ドルから修正）
＊米新築住宅販売件数（年率）（5月）23:00
結果 58.0万件
予想 64.0万件 前回 62.6万件（62.2万件から修正）
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油 -608.8万（4億1213万）
ガソリン ＋206.4万（2億1630万）
留出油 +306.4万（1億0612万）
（クッシング地区）
原油 -107.7万（1896万）
＊（）は在庫総量
【発言・ニュース】
＊米５年債入札結果
高落札利回り 4.200％（WI：4.193％）
応札倍率 2.35倍（前回：2.34倍）
＊ベッセント財務長官
・イランは原油取引をドル建てで行うことになる。
・取り組みはドルをその地位へ押し戻すためのもの。
・米財務省はドーハに担当者を配置。
・イランの資金がどのように配分されるかを監督。
・資金の非常に大きな割合は、米国の食料品や医薬品の購入に充てられる。
＊ルビオ国務長官
ルビオ国務長官は２４日、ＵＡＥのムハンマド大統領とアブダビで会談。米国とイランの暫定合意の信頼性について、湾岸諸国の同盟国に安心感を与える狙いがある。長官は、クウェートとバーレーンも訪問する予定。
＊シュナーベルＥＣＢ専務理事
・現段階の見通しでは、２％目標達成には追加利上げが必要
・二次的影響が生じるリスクが高まっている。
・停戦はＥＣＢが警戒を緩める理由にはならない。
・戦争、インフレ、成長が利上げのタイミングと幅を決定。
・ＥＣＢの金利は依然として引き締め的ではない。