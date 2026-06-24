◆プロ・アマ交流戦 巨人３軍４―１ＳＵＢＡＲＵ（２４日・ジャイアンツ球場）

右肩の違和感でリハビリを続けていた巨人・山崎伊織投手（２７）が２４日、３軍・ＳＵＢＡＲＵ戦（Ｇ球場）で約１か月半ぶりに実戦復帰。いきなり最速１５１キロを計測し、予定の１回をわずか７球で１安打無失点で終えるなど完全復活へ大きな一歩を踏み出した。

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故障から実戦復帰した山崎、ハワードが順調に階段を上れば、巨人の強力先発陣はさらに充実する。

現状１軍は竹丸、井上が５勝、戸郷が４勝、西舘も１勝。順番にリフレッシュ期間を設ける運用が機能している。則本、ウィットリーも登録抹消で間隔を空けながらチームの力になっている。２軍では今季３勝の田中将やマタ、森田、又木も待機。元中日でＭＬＢナショナルズから途中加入の小笠原は２軍戦登板を経て７月中にも１軍昇格の可能性がある。

橋上監督代行は「徐々に投手がそろいつつある。さらに質も量も豊富になってくるのは非常にいい」と、うれしい悲鳴を上げた。山崎については「焦らせないことは第一。その中で、より早くというのは本人もこちらの希望としてもあるので。もちろん慎重を期しながら」と１軍復帰を見据えた。

杉内投手チーフコーチは先発ローテについて「オールスターくらいまでは、ゆとりを持たせながら。それ以降は状態のいい投手をどんどん使う形になる」と勝負の夏場以降を見据えた。分厚い先発陣の競争が激化する。（片岡 優帆）