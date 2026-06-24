◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本―スウェーデン（２５日・ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】１次リーグ２戦を終えて勝ち点４でＦ組２位につける日本（ＦＩＦＡランク８位）は、第３戦で同３で３位のスウェーデン（同３８位）と対戦する。

前日会見を行った森保一監督は「絶対に１位通過を目指す、もちろん１位通過を目指したいという気持ちはありますけど、大量得点を狙って、チームのバランスを崩して、選手起用を変えて、チームのやっていることが逆にバラバラになることの方がリスク。どういうチームと決勝トーナメントで当たったとしても、まずは自分たちがやるべきことをぶつけていくことを考えられるチーム状態ですし、自分たち次第でどことも互角に戦えて、どこにでも勝つということも可能だと思う。まずは自分たちのことを考えて戦いに挑みたい」と決意を示した。

それでも、相手は強力アタッカー陣を擁するだけに、指揮官は「スウェーデンは非常に力のあるチームですし、守備陣堅いですし、攻撃でもスピードがあって推進力があって世界的に点を取れるストライカーを擁しているチーム。そんな甘い戦いにならないと思うので、まずは勝つことをしっかり考えた上で勝てればいいですし、勝ち点１にオランダ戦のように終わるかもしれないですし、そこは勝利を目指した上で結果を受け入れられるように準備したい」と引き締めた。

森保ジャパンは、第２戦のチュニジア戦で歴史的大勝（４〇０）を収め、１勝１分けの勝ち点４（得失点＋４）、Ｆ組２位の状況で第３戦に臨む。