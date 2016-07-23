「カープ女子タレント」として知られる小説家うえむらちか（年齢非公表）が、祖母の体験を基に執筆した小説「1946年の女子塁球部」（KADOKAWA）を29日に出版する。原爆投下直後の広島でソフトボールに打ち込む少女を描いた物語。「壁にぶつかっている人の背中を押せる一冊になれば」と力を込めた。

全国大会常連の強豪校として知られる広島・安田女子高ソフトボール部。1期生で主将を務めたのが、うえむらの祖母・カズヱさん（96）だった。自身も爆心地から約1・5キロの地点で被爆したが、翌1946年に、当時の教員のすすめでソフトボール部を創設。戦争による喪失の中、白球を追い続けた。

うえむらが高校2年生の時から上京するまでの約5年間、カズヱさんとは二世帯住宅でともに暮らしていたが、戦時中やソフトボールの話を聞くことはなかったという。「私（うえむら）の父や母が怖がったから」と、祖母は孫に進んで当時のことを話すことはなかった。

だが戦後70年の節目だった2015年、うえむらは番組の企画で祖母にインタビュー。そこで祖母の口から初めて、戦後まもなくソフトボールに打ち込んだ青春の日々があったことを聞いた。当時の広島は瓦礫の山で、ソフトボールの道具もなかった。祖母たちはもんぺに裸足、素手で練習に打ち込んでいたという。

戦後の広島には「悲惨でかわいそうというイメージ」を抱いていたが、祖母の話で見方が変わった。家族にソフトボールを辞めさせられそうになった部員の家に全員で出向き説得するなど、現代と変わらない少女たちの青春に心動かされた。うえむらは「歳のこともあり、最近のことはよく忘れるけど、当時のことは少女のような顔で話すんです」と頬を緩ませる。

県内外の資料館や図書館で資料を読みあさり、10年の月日をかけ書き上げた入魂の一冊。うえむらは「悲惨なだけではない、キラキラした青春もあったことを知ってほしい」と目を輝かせた。