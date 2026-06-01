2026年6月25日（木） MLB メッツ vs カブス 試合結果
開催：2026.6.25
会場：シティ・フィールド
結果：[メッツ] 3 - 10 [カブス]
MLBの試合が25日に行われ、シティ・フィールドでメッツとカブスが対戦した。
メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するカブスの先発投手はハビエル・アサドで試合は開始した。
4回裏、4番 ジャレド・ヤング 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでメッツ得点 NYM 2-0 CHC、5番 フランシスコ・アルバレス 2球目を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 NYM 3-0 CHC
5回表、2番 マイケル・コンフォート 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 NYM 3-1 CHC、3番 マイケル・ブッシュ 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 NYM 3-3 CHC
6回表、9番 ダンスビー・スワンソン 2球目を打ってセンターへのスリーランホームランでカブス得点 NYM 3-6 CHC
8回表、9番 ダンスビー・スワンソン 3球目を打って左中間スタンドへの満塁ホームランでカブス得点 NYM 3-10 CHC
試合は3対10でカブスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はカブスのハビエル・アサドで、ここまで6勝1敗0S。負け投手はメッツのノーラン・マクリーンで、ここまで4勝5敗0S。
なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で5打数、0安打、0打点、打率は.264となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-25 04:58:07 更新