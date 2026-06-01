開催：2026.6.25

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 3 - 10 [カブス]

MLBの試合が25日に行われ、シティ・フィールドでメッツとカブスが対戦した。

メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するカブスの先発投手はハビエル・アサドで試合は開始した。

4回裏、4番 ジャレド・ヤング 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでメッツ得点 NYM 2-0 CHC、5番 フランシスコ・アルバレス 2球目を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 NYM 3-0 CHC

5回表、2番 マイケル・コンフォート 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 NYM 3-1 CHC、3番 マイケル・ブッシュ 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 NYM 3-3 CHC

6回表、9番 ダンスビー・スワンソン 2球目を打ってセンターへのスリーランホームランでカブス得点 NYM 3-6 CHC

8回表、9番 ダンスビー・スワンソン 3球目を打って左中間スタンドへの満塁ホームランでカブス得点 NYM 3-10 CHC

試合は3対10でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのハビエル・アサドで、ここまで6勝1敗0S。負け投手はメッツのノーラン・マクリーンで、ここまで4勝5敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で5打数、0安打、0打点、打率は.264となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-25 04:58:07 更新