「異次元すぎてどう表現していいかわからない」森保監督が公式会見で驚嘆した選手は？「スーパーマン」「どうやって止めたらいいんだろう」【W杯】
現地６月25日に開催される北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデン代表と対戦する日本代表の森保一監督が24日、会場のダラス・スタジアムで前日会見を実施した。
その中で、今大会２試合で５ゴールを挙げているアルゼンチン代表FWリオネル・メッシに言及。「もう異次元すぎてどう表現していいかわからないです。本当にあのスーパーマンだと思いますし、すごいとしか言葉が出てこないですね」と驚嘆した。
そして、「もしアルゼンチンと試合した場合には、どうやってメッシを止めたらいいんだろうということは、コーチ陣とも話したりしてます」と明かした。
「メッシにマンツーマンでマークをつるとか、でもそういうことももうすでにいろんなチームがトライした上で結局ダメで、なす術がないというところだと思いますので、アルゼンチンとすぐ当たることはないですけど、他のチームがアルゼンチン対策、メッシ対策をする、そしてメッシがまたそれを超えていくというところも楽しみにこの大会見ていきたいなと思います」
現状では「打つ手なし」と考えているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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その中で、今大会２試合で５ゴールを挙げているアルゼンチン代表FWリオネル・メッシに言及。「もう異次元すぎてどう表現していいかわからないです。本当にあのスーパーマンだと思いますし、すごいとしか言葉が出てこないですね」と驚嘆した。
「メッシにマンツーマンでマークをつるとか、でもそういうことももうすでにいろんなチームがトライした上で結局ダメで、なす術がないというところだと思いますので、アルゼンチンとすぐ当たることはないですけど、他のチームがアルゼンチン対策、メッシ対策をする、そしてメッシがまたそれを超えていくというところも楽しみにこの大会見ていきたいなと思います」
現状では「打つ手なし」と考えているようだ。
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