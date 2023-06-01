毎週月曜日～金曜日午後１時５５分より放送中の『情報ライブ ミヤネ屋』は、去年の１０月から“月イチ代打ＭＣ企画”を実施中！

６月２６日（金）は、ミヤギテレビの白壁里沙子アナウンサーが登場する。入社１０年目の白壁アナは、人気番組「ＯＨ！バンデス」のMCを務めたのち、現在は夕方ニュース「ミヤギ news every.」のキャスターを担当。中学・高校時代は吹奏楽部でトランペットに打ち込み、生放送でその腕前を披露したことも！ 出身は富士山の麓・山梨県の富士河口湖町。地元でありながら富士山に登ったことがないという後ろめたさを抱えてきたものの、昨夏ついに初登頂を達成！ 一皮むけた白壁アナから「ミヤネ屋」出演に向けた意気込みが届いた。

【６月２６日(金)出演】 白壁里沙子アナウンサー（ミヤギテレビ）コメント



おばんです！ミヤギテレビの白壁里沙子です。「おばんです」は、宮城で広く使われている夕方のあいさつです。現在、その夕方の時間に放送している「ミヤギnews every.」のキャスターを担当しています。堅いイメージのあるニュースを身近に感じてもらえるよう、「宮城に住む30代女性」という立場から見える問題・課題を、等身大の自分で伝えることを大切に、日々の業務にあたっています。また、毎年仙台で開催される全日本大学女子駅伝では、移動中継車実況を担当するなど、スポーツ分野にも携わってきました。直前に起きたこと、現在進行形で起きていることに即座に反応する「ミヤネ屋」。視聴者にいち早く情報を届けようと走り抜ける姿勢や技術を間近で学ばせていただけることを大変嬉しく思っています。スポーツの現場で培った瞬発力と、キャスターとして鍛えてきた洞察力・状況把握力を活かしながら、一つ一つの情報を分かりやすく届けられるよう精一杯努めます。宮根さんの会話のテンポに乗り遅れないよう、仙台名物牛タンで、舌を滑らかにして大阪にお邪魔します！よろしくお願いいたします。

【代打ＭＣ企画担当アナウンサー】

井上沙恵アナウンサー/広島テレビ（20２５年１０月３1日）

遠野愛アナウンサー/福岡放送（20２５年１１月２５日）

森田絵美アナウンサー/山梨放送（20２５年１１月２６日）

澤井志帆アナウンサー/静岡第一テレビ（20２５年１１月２７日）

冷川小粹アナウンサー/長崎国際テレビ（20２５年１１月２８日）

松原朋美アナウンサー/中京テレビ（20２５年１２月１９日）

兼子真衣アナウンサー/札幌テレビ（20２６年１月３０日）

中山紗希アナウンサー/日本海テレビ（20２６年２月２７日）

平井友莉アナウンサー/熊本県民テレビ（２０２６年３月２７日）

松友杏樹アナウンサー/南海放送（２０２６年４月２４日）

野口緒美アナウンサー/山口放送（２０２６年５月２９日）