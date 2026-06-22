信者らに違法な高額献金を強いてきた教団の解散が正式に決まった。

清算手続きを着実に進め、平穏な暮らしを奪われた被害者の救済を急がなければならない。

元信者らとの間で高額献金を巡るトラブルが絶えなかった世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に対し、解散を命じる司法判断が確定した。最高裁第３小法廷が、東京高裁の解散命令を支持した。

最高裁は、教団が１９７３年から２０２２年にかけて違法な献金勧誘を組織的に行い、信者らに多額の損害を与えたと認定した。そのうえで、「今後も違法な勧誘が行われる可能性は高く、解散させる必要がある」と指摘した。

教団は裁判で、解散命令は「宗教活動の自由を侵害する」と反論した。宗教活動の自由は尊重されるべきだが、信仰心につけ込み、組織ぐるみで信者の財産を奪う勧誘手法が許されるはずはない。

過去に解散を命じられたオウム真理教と明覚寺は、幹部が刑事事件を起こしていた。今回、高額献金の違法勧誘という民事上の責任を重くみて解散を命じたことは、他の宗教法人の活動にも警鐘を鳴らすものだと言えよう。

元信者らの中には、不動産を売却したり、金融機関から数千万円を借り入れたりして献金した人もいる。その結果、家族の生活まで苦境に陥らせた被害は深刻だ。今後の焦点は、そうした被害を確実に回復できるかどうかに移る。

裁判所から選ばれた弁護士が現在、清算人として教団の財産を処分し、弁済に充てる手続きを進めている。教団が保有する１０００億円超の財産のうち、すでに預貯金４００億円を確保した。

これまで６０人を超える元信者らが被害を申し出たが、献金したことを周囲に知られたくない人や、証明書類が乏しくて被害を申告できない人は多いとされる。

被害の申し出は来年５月まで受け付けている。元信者や、信者を親に持つ「宗教２世」が安心して申請できるよう、プライバシーなどに十分配慮する必要がある。

教団の献金問題は、安倍元首相銃撃事件を機に注目を集めた。その後、霊感商法などの悪質な手法を使った献金の勧誘を禁じる不当寄付勧誘防止法が施行された。

解散した教団が傘下団体などを利用し、再び献金活動を強めないかが懸念される。他の宗教団体を含めて、同様の問題を繰り返させないことが重要だ。新法の実効性を高めるとともに、相談体制を充実させることが欠かせない。