各界の異論や懸念に耳を傾けずに強行するのなら、「国民会議」とは名ばかりだと言われても仕方あるまい。

自民党が、政府と与野党でつくる「社会保障国民会議」の実務者会議で、食料品の消費税率を２０２７年４月から２年間、８％から１％に引き下げることを柱とする中間とりまとめ案を示した。

消費減税を行うことになれば、竹下内閣が１９８９年に消費税を導入して以来、初めてだ。重大な政策転換であるにもかかわらず、自民党が消費税１％案を示したのは１週間前で、政府・与党は月内の決定を目指している。

野党は「１％の減税ありきだ」と反発した。国民会議では、これまで自治体や経済界などから税収減への懸念に加えて、物価高対策としても疑問視する声が出た。

エネルギーなどの輸入価格が上昇し、事業者はコストを販売価格に転嫁せざるを得なくなった。減税した分だけ、値下がりしない可能性もある。拙速な判断は避け、慎重に議論するのが筋だ。

とりまとめ案では、働く中低所得者を対象に給付を行うことも盛り込んだ。２７年と２８年の２回を想定し、給付額の規模はいずれも６０００億円となる見込みだ。

これは、食料品にかかる消費税１％分の年間の税収に相当し、消費減税と給付を組み合わせることで「消費税の実質ゼロ化を実現する」のだという。

だが、中東情勢の混乱で状況が一変しており、自民党が、「食料品の消費税２年間ゼロ」の検討を加速するとした２月の衆院選公約に固執するのは、つじつま合わせにしか映らない。

代替財源の議論が後回しになっていることも問題だ。政府・与党は赤字国債を発行しないと言うだけで、具体案を示していない。

自民党内に「いったん下げた税率を２９年春に戻せるのか」と不安視する声もある。国民にとっては、実質的な増税と映り、国政選や地方選への影響を恐れて延期論が強まることも予想される。

消費減税がもたらす様々な負の側面に目を向けないようでは、とても責任政党とは言えない。

とりまとめ案では、給付付き税額控除について２９年度から給付を先行するとし、全体像は「継続して検討を行う」と記した。

給付付き税額控除は、現役世代や中低所得者の負担を軽減するのが目的であり、それにふさわしい制度となるよう、検討作業を加速してもらいたい。