出場チームが４８に拡大されたワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は、１次リーグ各組２位以内と、３位の１２チームのうち上位８チームが決勝トーナメントに進出する。

２戦を終えて１勝１分けの勝ち点４でＦ組２位につけ、１次リーグ突破が有力な日本（世界ランキング１８位）の決勝トーナメント初戦の対戦相手は、はたしてどこになるか。

日本は初戦でオランダ（同８位）と２―２で引き分け、第２戦はチュニジア（同４５位）に４―０で快勝。勝ち点では、同組１位のオランダと並んでいる。

日本は２５日（日本時間２６日）のスウェーデン戦に勝つか引き分ければ、２位以内となる。日本が勝ってオランダがチュニジアに引き分けか負けた場合、または日本が引き分けてオランダが敗れれば、日本は１位突破となる。オランダと勝ち点で並んだ場合は、１次リーグの得失点差や総得点、警告数などで順位が決まる。

Ｆ組１位で決勝トーナメントに進めばメキシコ・モンテレイでＣ組２位と、２位ならば米・ヒューストンでＣ組１位と対戦する。Ｃ組は２３日（同２４日）時点で１位のブラジル（同６位）と２位のモロッコ（同７位）がいずれも勝ち点４、３位のスコットランド（同４２位）が勝ち点３で追う展開で、第３戦でブラジルはスコットランドと、モロッコはハイチ（同８３位）と戦う。

３位通過の場合は規定により、Ｉ組１位と対戦する確率が８０％超と最も高く、いずれも勝ち点６で最終戦でぶつかるＩ組１位のフランス（同３位）か同２位のノルウェー（同３１位）との顔合わせとなる。首位突破が決まっているＥ組１位のドイツ（１０位）やＤ組１位の米国（１７位）などと対戦する可能性も、わずかながらある。