◇MLB ドジャース12-3ツインズ(日本時間24日、ターゲット・フィールド)

ドジャースは先発登板したジャスティン・ロブレスキ投手が7回2失点の好投で今季9勝目。試合後、自身のオールスター選出の可能性への思いを口しました。

ロブレスキ投手は今季13度目の先発マウンドに上がると、2回、3回と失点するも、以降はテンポよく7回92球を投げ2失点と役割を果たします。打線が17安打12得点の強力援護で、9勝目を手にしました。

ここまで14試合で防御率2.71、勝利数は7勝の大谷翔平選手や山本由伸投手を上回り、チームトップ。ナ・リーグ2位タイにつけており、25歳左腕がチームに欠かせぬ存在となっています。

今季好調をキープし、オールスター選出の可能性も浮上。「数字はもちろん嬉しいし、素晴らしいことだと思う。でも同時に、今夜の投球ももっとよくできたと思っている。全体としてはよい内容だったが、まだ学べることや改善できることがたくさんある」と反省も口にしました

オールスターについては、「子どもの頃から夢見るようなことだし、誰もが一度は経験したいと思うものだ。その候補として名前が挙がるだけでも特別なこと」と話すロブレスキ投手。

また、「考えるとワクワクするが、その決定権は僕にはない。僕ができるのは、自分の試合で自分の役割を果たすことだけ」と決意を新たにしました。