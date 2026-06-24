ホンダと日産自動車が２年以上かけて検討してきた協業が、次世代車「ＳＤＶ」の分野で実現する見通しとなった。

連携によるスケールメリット（規模効果）を生かし、開発スピードを加速させる狙いがあるが、先行する米中勢に追いつけるかは見通せない。

関係者によると、両社はＳＤＶを巡り、車両全体を統括する中核の電子制御ユニット（ＥＣＵ）を共同開発する方針。ＥＣＵは車両の機能を管理・制御する小型コンピューターだ。中核ＥＣＵを共通化する一方、自動運転や地図・娯楽などの車載アプリといったメーカーごとの個性につながる領域別のＥＣＵは、単独で開発できるようにする。

自動車業界は中国勢の台頭などで競争が激化し、日本メーカーの優位性が失われつつある。こうした中、長年競合関係にあったホンダと日産は急接近し、２０２４年３月、車の電動化などに向けた協業を検討すると発表。同年１２月にはさらに踏み込み、経営統合に向けて基本合意した。

その後、意見の食い違いから統合協議は２５年２月に白紙となったが、両社にとってメリットが大きい先進分野の協業については引き続き協議を重ねてきた。中核ＥＣＵにとって不可欠な高性能半導体を共通化できることが分かり、議論が加速。日産のイバン・エスピノーサ社長は今月、読売新聞の取材に「ソフトウェアの一部を共通化できるかもしれない。ブランドの基本理念を保持できる形を検討している」と語った。

電子情報技術産業協会によると、世界の自動車生産に占めるＳＤＶ比率は２５年は３％だが、３５年には６７％に伸びる見通しだ。ＳＤＶが普及すれば車のビジネスモデルは大きく変わる。ユーザーは車両の購入後も運転支援技術などの機能を追加でき、メーカーにとっても課金という形で新車販売以外での収益源が生まれるからだ。

現状は米中勢が先行しており、米電気自動車（ＥＶ）大手テスラは約１０年前から実用化している。年間２００件超の更新を行い、部品交換せずにブレーキや自動運転機能を向上できる。中国ＢＹＤなど中国勢もＳＤＶを販売するが、日本メーカーの本格的なＳＤＶはトヨタ自動車が２５年１２月に発売した新型「ＲＡＶ４」のみにとどまる。