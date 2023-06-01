井村屋の「うどんにまぜる豆腐（担々風味）」

手軽においしく食べられる豆腐のアレンジ商品が話題だ。うどんにまぜるタイプや、暑い時期にぴったりなおつまみシリーズのほか、タンパク質が豊富に取れる豆腐が素材の麺も登場している。（共同通信＝増井杏菜記者）

井村屋（津市）の「うどんにまぜる豆腐（担々風味）」は、調理の手間を省き、主食とタンパク質を一皿でまかなえる。豆腐は豆乳を使ってなめらかな食感に仕上げた。加熱殺菌により賞味期間は冷蔵で60日間。焙煎ごまなどを素材に、ピリ辛な味わいにした。1食分を容器から出してうどんとまぜるだけ。サラダにも使え、「明太風味」もある。55グラム入りで参考価格は180円前後。

相模屋食料（前橋市）の「おつまみやっこ」シリーズは、冷ややっこ専用に作った2人前の寄せ豆腐に、お酒が進む味に仕上げた専用たれを付けたのが特徴。暑い時期のおつまみに求められる酸味や辛みをしっかりと感じられるように仕上げた。「ゆずおろポン」や「さっぱり麻辣」など計5種類をそろえた。参考価格は159円。

アサヒコ（東京）の「とうふ麺 レモン入り冷やし中華」は、独自製法により、こしのある食感の麺を開発。麺の表面に微細な空気穴を作り、たれなどがしっかりと絡む工夫も凝らした。1食16グラムのタンパク質が取れるという。水を切ってそのまま食べられるほか、炒めたり温めたりもできる。麺100グラムとソース30グラム入りの1食分で販売価格は300円。（いずれも価格は変動する場合があります）

相模屋食料の「おつまみやっこ」シリーズ

アサヒコの「とうふ麺 レモン入り冷やし中華」