俳優の石田ゆり子さん（56）が、10月から京都で開催される展覧会『禅とジブリ』の応援団長に就任したことが25日に発表されました。

展覧会はスタジオジブリが企画制作したもので、ジブリ作品を通して“禅的なまなざし”に触れる体感型の展覧会です。展示エリアは宮粼駿監督の最新作『君たちはどう生きるか』の世界観を中心に構成され、会場内にはジブリ作品の名場面を思い出す立体物のほか、鈴木敏夫プロデューサー直筆の禅画や書なども展示されます。ジブリ作品全体に通底する禅的な“ものの見方”を感じ取ることのできる展覧会になっているということです。

石田さんはこれまで、1997年公開の『もののけ姫』で山犬に育てられた少女・サンを演じたほか、『平成狸合戦ぽんぽこ』のおキヨ役、『コクリコ坂から』の北斗美樹役でもスタジオジブリ作品に出演しています。今回の応援団長就任について、「禅とジブリ。なんと魅惑的な言葉でしょう。まっさらな心で禅の世界を旅する所存です」と明かしました。

■石田ゆり子さんコメント全文

応援団長、という役目を仰せつかり大変光栄です。しかし、わたし自身も禅とは何か、と問われればなかなか言葉にできない自分がいます。

ずっと不思議に思っていました。本当に集中するとその一瞬は永遠になる。そして、それこそが禅の心だと教えていただき、なにか、目の前に見えない扉が開いたような気持ちになりました。

禅とジブリ。なんと魅惑的な言葉でしょう。まっさらな心で禅の世界を旅する所存です。皆様ぜひ、ご一緒に。

石田ゆり子