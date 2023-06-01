【『禅とジブリ』京都展】 開催期間：10月3日～12月6日 会場：京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ チケット：1,700円～（一般・前売り）

10月3日より開催を予定しているイベント「『禅とジブリ』京都展」の応援団長に俳優の石田ゆり子さんが就任した。

「禅とジブリ」はジブリ作品を通して禅的なまなざしに触れるこれまでにない体感型の展覧会。スタジオジブリが企画制作を行なうイベントで、展示エリアは「君たちはどう生きるか」の世界観を中心に構成され、ジブリ作品の名場面に関する立体物や、鈴木敏夫プロデューサー直筆の禅画や書なども展示する。

石田ゆり子さんはこれまで「もののけ姫」や「平成狸合戦ぽんぽこ」、「コクリコ坂から」に出演。本イベントの応援団長に選ばれ、「禅とジブリ」公式YouTubeチャンネルにて石田ゆり子さんと鈴木敏夫プロデューサーのスペシャルコンテンツが公開される。

□「禅とジブリ」公式YouTubeチャンネル

石田ゆり子さんのコメント

応援団長、という役目を仰せつかり大変光栄です。しかし、わたし自身も禅とは何か、と問われればなかなか言葉にできない自分がいます。

ずっと不思議に思っていました。本当に集中するとその一瞬は永遠になる。そして、それこそが禅の心だと教えていただき、なにか、目の前に見えない扉が開いたような気持ちになりました。

禅とジブリ。

なんと魅惑的な言葉でしょう。まっさらな心で禅の世界を旅する所存です。皆様ぜひ、ご一緒に。

石田ゆり子

鈴木敏夫プロデューサーのコメント

30年間付き合ってきたけれど、変わらないね。

Title Written by Toshio Suzuki (C)Kanyada

(C) 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli