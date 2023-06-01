群馬グリーンウイングスが発表

バレーボール女子SVリーグの群馬グリーンウイングスは24日、島村春世の入団が決定したと発表した。1枚の画像とともに伝えた日本代表ミドルブロッカーの加入に、ファンは仰天している。

34歳の島村は昨季、韓国のペッパー貯蓄銀行AIペッパーズでプレー。日本代表では主力としてネーションズリーグ（VNL）と世界選手権に出場した。群馬の公式サイトで島村は「アウェイ戦では会場中の緑と応援の熱量をとても感じていました。その仲間の一員になれることがとても嬉しいです」などとコメントした。

クラブ公式Xでも島村の入団を報告。「11 SHIMAMURA HARUYO」などと記された特別画像を添えた電撃ニュースに、ファンからは「おぉ〜！ これは予想してなかった！」「びっくりして思わず、えっ！て大きな声が出た」「えぇぇぇぇ！！！！最強じゃん何それ！！！！」「群馬に来てくれる世界線あるんやね…」「代表選手が来てくれたことにビックリして、スマホ落とした」「うおおおマジかあ！ ビッグネームが群馬に！」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）