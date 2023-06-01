グループリーグ第2節終了で露わになった現実

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は、23日（日本時間24日）開催分をもって全グループが第2節を消化した。日本はチュニジアに4-0と快勝。一方で、他のアジア勢は苦戦ぶりが際立った。この現状がひと目でわかる画像に日本のファンが驚いている。

48か国に出場枠が拡大した今大会にはアジアから9か国が出場。大会開幕から5日目まで無敗という健闘ぶりが話題になったが徐々に苦戦が顕著となり、グループ第2節では大量失点が目立った。

来年1月にサウジアラビアで行われるアジアカップの公式Xは、第2節のアジアの国々の結果を1枚の画像にまとめて公開した。日本以外のアジア8か国のグループ第2節成績は1分7敗。得点1、失点23（韓国：0-1、ウズベキスタン：0-5、ヨルダン：1-2、イラク：0-3、サウジアラビア：0-4、オーストラリア：0-2、カタール：0-6、イラン：0-0）と、散々な結果だ。ファンからは現実を直視したコメントが並んだ。

「2戦目アジア勢は日本しか勝ってないのか」

「やばい アジア勢がズタボロや」

「その中で相手をボッコボコにした日本の異常さがより際立つな…」

「緊張の糸切れた？」

「これってめっちゃ負けてるからバツしてるの？」

すでに2連敗のヨルダンが敗退。一方で日本や韓国、オーストラリアはグループ突破を視野に入れている。



（THE ANSWER編集部）