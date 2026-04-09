巨人の育成・笹原操希外野手（２２）が支配下に再昇格することが２４日、分かった。２６日から１軍に合流する見込みとなっている。今季の支配下昇格はルシアーノ、宇都宮、平山、ティマに次いで５人目。残る支配下の枠は２つとなった。

昨年４月に支配下昇格を勝ち取りプロ初安打を放ったが、１３試合に出場して２０打数２安打で打率１割に終わり、オフに育成で再契約。春季キャンプは３軍スタートも、「悪いときでも一日一本出したり、フォアボールを取ったりできるように。打てないときは走塁や守備でカバーしたい」と自らの役割を徹底。持ち味の広角に打てる打撃と堅守で６月から２軍での出番をつかみ、９試合に出場して打率３割４分５厘、１打点と猛アピールしていた。

１軍は開幕から奮闘してきた佐々木が右肋骨（ろっこつ）骨挫傷の影響により、２４日に登録抹消。２３日の広島戦（マツダ）の外野手はキャベッジ、松本、浅野が先発出場し、控えは丸、佐々木、中山の左打者だけだった。走攻守のバランスが良く、右打者の笹原は必要なピースとなる。２１年育成４位の５年目。再び巡ってきた大きなチャンスを今度こそつかみ取る。

◆笹原 操希（ささはら・みさき）２００４年２月９日、長野市生まれ。２２歳。上田西から２１年育成ドラフト４位で巨人入団。２５年４月に支配下登録、１軍で１３試合２０打数２安打。オフに再び育成契約に。１８０センチ、８６キロ。右投右打。