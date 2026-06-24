◆プロ・アマ交流戦 巨人３軍４―１ＳＵＢＡＲＵ（２４日・ジャイアンツ球場）

右肩の違和感でリハビリを続けていた巨人・山崎伊織投手（２７）が２４日、３軍・ＳＵＢＡＲＵ戦（Ｇ球場）で約１か月半ぶりに実戦復帰。いきなり最速１５１キロを計測し、予定の１回をわずか７球で１安打無失点で終えるなど完全復活へ大きな一歩を踏み出した。昨季チームトップ１１勝、３年連続２ケタ勝利をクリアした投手陣の柱。開幕直前の離脱、５月の緊急降板も乗り越え、５２日ぶりにマウンドへ戻ってきた。

納得のフィニッシュだった。ラストとなった７球目。山崎は「んっ！」と声を上げ、腕を振った。この日の最速となる１５１キロの高め直球で、右打者を左飛に押し込んだ。打者４人と対決し、予定の１イニングを消化。「体も不安なく、投げ切れてよかった。感覚よく投げられた」と、かみしめるようにマウンドから降りた。

自身の鼓動がはっきりと聞こえた。「緊張してたっすね。久しぶりに」。リハビリ明け最初の実戦は６回からリリーフ。「（クラブハウスで）待つのもソワソワして」と早めにブルペンで準備した。先頭の初球は球威十分１４９キロで空振り。投ゴロをさばくと胸をなでた。その後カットボールを右前に運ばれるも、後続の２人を３球斬り。スライダーも試し「やっぱり試合で投げるのが一番、野球がうまくなる」と再確認した。

今季は２度のアクシデントに見舞われた。開幕投手の筆頭候補だった中で３月中旬に右肩コンディション不良で無念の離脱。毎日１軍戦を見ながら「早く投げられるように」とリハビリに励んだ。しかし、復帰戦となった５月３日の２軍戦で初回に緊急交代。わずか２球で故障班に逆戻りした。強い責任感ゆえに「しんどい時期も…」と自分を責めたが、肉体改造に時間を費やすなど「試合がないからこそ、できることもある」と発想を変えた。

リハビリのスタッフからは「もう戻ってくるなよ」と笑顔で声をかけられた。家族の支えにも感謝している。「遠征もなくてずっと家にいるんで今。僕以上に（１軍で）投げている姿が見たいと思う。早く呼んでもらえる状態にしたい」。今後は２軍戦で３試合以上登板を重ね、１００球を投げられる体にシフトする方針。「体が元気でも、状態が上がってこないと上では抑えられない。結果を残していくだけ」。チームを勝たせることが使命。まずは実戦の土俵に帰ってきた。（堀内 啓太）