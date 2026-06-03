オリックス・田嶋大樹投手（２９）が突如、乱れた。味方が逆転した直後の２回だ。２死から安打と２四球で満塁のピンチを招くと、周東に一塁適時内野安打を献上。続く近藤、栗原を四死球で押し出すと、最後は牧原大にトドメの中前２点打を運ばれた。１回２／３を４安打５四死球、６失点で３敗目。「先発としての役割を果たすことができず、申し訳ないということしかありません」と肩を落とした。

前回登板となった６日の広島戦（マツダ）でも４回５失点を喫しており、２試合続けての早期降板。岸田監督は「投げている球自体は前回よりもよかったと思うけど、（２回は）ちょっと自滅気味になってしまった。ちょっと苦しい投球になりましたね」と渋い表情を浮かべた。先発陣ではエースの宮城、山下が肘の手術によって今季は不在で、曽谷はコンディショニング優先で今カードの登板を見送り。９年目左腕の次回登板については「これから考えます。ペルドモもけがをして、なかなか先発もいませんから…」と説明した。

チームはソフトバンク戦の連勝が４で止まり、１３日以来の４位後退。首位・西武とは５・５ゲーム差となった。それでも、打線は相手の２倍以上となる１５安打と奮起。指揮官は「打者陣はみんな打ってくれている」と好材料に目を向け、カード勝ち越しだけを見据えた。