◆パ・リーグ ソフトバンク８―５オリックス（２４日・みずほペイペイ）

ソフトバンク・正木が、超速弾で勝利の道筋をつくった。初回、１ボールからカットボールを捉え、左翼ポール際に自己最多を更新する８号ソロを運んだ。６月１２日のヤクルト戦（みずほペイペイ）以来、自身２度目の先頭打者本塁打。「有利なカウントで長打を狙いにいった」と、狙い通りの一発に胸を張った。

「ＮＰＢ＋」によると打球速度は１８８キロで今季１２球団トップ。ドジャース・大谷の今季最速１１４・６マイル（約１８４・４キロ）も上回る。昨年４月に左肩亜脱臼したときから「いい打者を見ても打球速度が速い」と意識的に取り組んできた。その成果を証明する一発に、２０本塁打、５４打点でリーグ２冠の栗原も「１８８出てたぞ！ やばいな」と驚がくした。

５月１６日の楽天戦（楽天モバイル）から、この日で３０試合連続の１番起用となった。その間、無安打は７試合あるが、出塁がなかったのは１試合だけ。「一番最初に投手と対戦するので、そこでダメージを与える打撃ができれば最高」と自身が求める１番の役割も果たした。

目標として胸に秘めていた２４年の７本塁打超えをクリアした。「２０本打てれば最高だなと思います」と上方修正。チームはオリックス戦の連敗を４で止め、首位・西武と２・５ゲーム差。「本塁打は狙って打てるもんじゃないので、欲は出さずに」と謙虚に１本ずつ積み重ね、さらに勢いをもたらしていく。（森口 登生）