阪神・下村海翔投手が２４日、左アキレスけん断裂でリハビリ中の石井から金言を授かったことを明かした。この日のヤクルト戦は雨天中止のため、室内練習場でキャッチボールやダッシュで汗を流した。「ファームにいたときは石井さんに積極的に聞いたりしていて。トレーニングのアドバイスもしてくれたので、参考になっています」と５０試合連続無失点を記録している無双右腕に弟子入りした。

主に助言を受けたのは軸足の使い方。２１日のファーム・リーグ西地区・オリックス戦（豊中ローズ）の１週間前から試した結果、ハマるやり方が見つかった。７回１安打無失点と好投につながり「２１日の試合前にはそれを多めに取り入れてみたり。次にそれが合うかは体のコンディションによって違う。その辺は勉強して、自分の体を知っていく必要があるのかな」と意欲を見せた。

満を持しての１軍デビューは、３０日からの中日３連戦（甲子園）が有力。藤川監督も「まだやらなければいけない、１軍で勉強しなければいけないことが山ほどありますからね。それをコーチたちと一緒にやっていってもらう」と更なる成長を期待した。２３年ドラフト１位で入団も、プロ１年目の２４年４月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、ひたすらリハビリに励んできた苦労人。ついにベールを脱ぎ、藤川阪神の連覇を後押しする重要なピースとなる。