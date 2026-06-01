158組が集う3日間の入場無料アートイベント！ 「原宿アートヴィレッジ」

記事ポイント 1998年オープン、70以上のスペースを擁する原宿アートヴィレッジ220席・壁一面が絵画の原宿さくら亭とギャラリーを繋ぐカフェ併設158組参加・入場無料のデザインフェスタmini2を2026年6月19〜21日開催 1998年オープン、70以上のスペースを擁する原宿アートヴィレッジ220席・壁一面が絵画の原宿さくら亭とギャラリーを繋ぐカフェ併設158組参加・入場無料のデザインフェスタmini2を2026年6月19〜21日開催

デザインフェスタが、原宿（渋谷区神宮前）でアートスポット「原宿アートヴィレッジ」を運営しています。

「表現したい」という思いを持つすべてのアーティストに向け、国籍・年齢・ジャンルを問わず開かれた場所として約30年にわたり多様な表現を受け入れ続けてきた施設です。

「原宿アートヴィレッジ」

所在地：渋谷区神宮前（原宿）オープン：1998年春施設：レンタルギャラリー・お好み焼きレストラン・カフェ&バー・コーヒースタンド

「表現している全ての人のための開かれた場所をつくる」というコンセプトのもと、1998年の春に原宿でオープンしたアートスポットです。

アートギャラリー・体験型のお好み焼きやもんじゃ焼きレストラン・自然に囲まれたカフェ&バー・コーヒースタンドが一敷地に共存。

まるでひとつの村のような、唯一無二の空間が広がっています。

デザインフェスタは、東京ビッグサイトで年2回開催され14万人規模を動員するアジア最大級のアートイベント「デザインフェスタ」を手がける企業です。

その運営ノウハウと精神が、この場所にも宿っています。

「デザインフェスタギャラリー原宿」

オリジナル作品であれば国籍・年齢を問わず誰でも出展できるギャラリーで、大小70以上のスペースで展示が行われています。

世界にひとつしかないオリジナル作品や、見たことも出会ったこともない表現や才能に満ち溢れた空間です。

アート作品はギャラリーのスペース内だけでなく、トイレ、階段、外壁、よく探さないと見つからない場所にまで無数にあります。

館内を自由に巡るうちに、予期しない作品やアーティストとの出会いが生まれる仕掛けになっています。

建物の壁面にもアーティストによる作品が描かれており、展示スペースの内外を問わずアートに包まれた体験ができます。

「原宿さくら亭」

席数：220席（業界最大級）スタイル：自分で焼くお好み焼き・もんじゃ焼き対応：ヴィーガン・グルテンフリーメニューあり

店内の壁・柱・屋根にいたるまで360度アーティストによるさまざまな絵が描かれた、アートに囲まれたお好み焼きレストランです。

壁画は定期的に入れ替わるため、訪れるたびに新しい作品に出会えます。

お好み焼きやもんじゃは自分で焼くスタイルで、食事そのものが体験になっています。

ヴィーガンやグルテンフリーにも対応しており、海外からの来客にも対応できます。

レストラン2階には、原宿とは思えないほど自然を感じられるテラスがあります。

開放的な空間でゆったりと過ごせるエリアです。

DF Cafe&Bar

ギャラリーの小路を抜けると現れる、隠れ家のようなガーデンカフェです。

ザクロや椿などさまざまな木が植えられており、時間帯や季節によって全く違った雰囲気を味わえます。

数十種類のソフトドリンク・アルコールメニューに加え、東北牧場の野菜・ハーブ・野草を使用した創作メニューもあります。

アート鑑賞の合間にひと息つける空間です。

DF Coffee Stand&Terrace

ギャラリーに隣接するちいさなコーヒースタンドで、厳選した豆を使用したハンドドリップコーヒーを提供しています。

冷暖房完備のテラス席は貸切利用も可能で、さくら亭のメニューやドリンクも持ち込める開放的な空間です。

「デザインフェスタmini2」開催

開催日時：2026年6月19日（金）〜21日（日）3日間開催時間：6月19日 15:00〜20:00（プレオープン）／6月20日 11:00〜20:00／6月21日 11:00〜17:00ブース数：一般151ブース＋ライブペイント7ブース（計158ブース）入場料：無料

原宿アートヴィレッジでは2026年6月19日（金）から3日間、大規模アートイベント「デザインフェスタmini2」を開催します。

東京ビッグサイトで年2回開催される「デザインフェスタ」のミニバージョンにあたり、年齢・国籍・作品ジャンルも多種多様な158組のアーティストが参加します。

絵画・イラスト・写真・ファッションアイテム・フィギュアなどさまざまなオリジナル作品が並ぶほか、アーティストがその場で作品を描きあげるライブペイントも見どころのひとつです。

デザインフェスタギャラリー原宿での展示・販売に加え、原宿さくら亭やDF Cafe&Barではイベント限定の特別メニューの販売も予定されています。

入場無料でどなたでも来場できます。

「原宿アートヴィレッジ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 原宿アートヴィレッジはいつオープンしましたか？

A. 1998年の春、「表現している全ての人のための開かれた場所をつくる」というコンセプトのもと原宿（渋谷区神宮前）でオープンしました。

デザインフェスタが中心となり運営しています。

Q. デザインフェスタmini2の入場料はいくらですか？

A. 入場無料でどなたでも来場できます。

開催日時は2026年6月19日（金）〜21日（日）で、初日はプレオープンとして15:00〜20:00の開催です。

Q. 原宿さくら亭はヴィーガン対応していますか？

A. ヴィーガンやグルテンフリーに対応したメニューがあります。

220席（業界最大級）を備え、お好み焼き・もんじゃ焼きは自分で焼くスタイルです。

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