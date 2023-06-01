『情報ライブ ミヤネ屋』代打MCにミヤギテレビ・白壁里沙子アナ 『ミヤギnews every.』でキャスター担当【コメントあり】
読売テレビ・日本テレビ系『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55）の“月イチ代打MC”として、26日放送回にミヤギテレビの白壁里沙子アナウンサーが登場する。
【写真】『ミヤギ news every.』でキャスターを務める白壁里沙子アナ
『ミヤネ屋』は、昨年10月から“月イチ代打MC企画”を実施中。入社10年目の白壁アナは、人気番組『OH！バンデス』のMCを務めたのち、現在は夕方ニュース『ミヤギ news every.』のキャスターを担当している。
中学・高校時代は吹奏楽部でトランペットに打ち込み、生放送でその腕前を披露したことも。出身は富士山の麓・山梨県の富士河口湖町。地元でありながら富士山に登ったことがないという後ろめたさを抱えてきたものの、昨夏ついに初登頂を達成した。
■白壁里沙子コメント
おばんです！ミヤギテレビの白壁里沙子です。「おばんです」は、宮城で広く使われている夕方のあいさつです。現在、その夕方の時間に放送している『ミヤギnews every.』のキャスターを担当しています。堅いイメージのあるニュースを身近に感じてもらえるよう、「宮城に住む30代女性」という立場から見える問題・課題を、等身大の自分で伝えることを大切に、日々の業務にあたっています。また、毎年仙台で開催される全日本大学女子駅伝では、移動中継車実況を担当するなど、スポーツ分野にも携わってきました。直前に起きたこと、現在進行形で起きていることに即座に反応する『ミヤネ屋』。視聴者にいち早く情報を届けようと走り抜ける姿勢や技術を間近で学ばせていただけることを大変嬉しく思っています。スポーツの現場で培った瞬発力と、キャスターとして鍛えてきた洞察力・状況把握力を活かしながら、一つ一つの情報を分かりやすく届けられるよう精一杯努めます。宮根さんの会話のテンポに乗り遅れないよう、仙台名物牛タンで、舌を滑らかにして大阪にお邪魔します！よろしくお願いいたします。
【写真】『ミヤギ news every.』でキャスターを務める白壁里沙子アナ
『ミヤネ屋』は、昨年10月から“月イチ代打MC企画”を実施中。入社10年目の白壁アナは、人気番組『OH！バンデス』のMCを務めたのち、現在は夕方ニュース『ミヤギ news every.』のキャスターを担当している。
■白壁里沙子コメント
おばんです！ミヤギテレビの白壁里沙子です。「おばんです」は、宮城で広く使われている夕方のあいさつです。現在、その夕方の時間に放送している『ミヤギnews every.』のキャスターを担当しています。堅いイメージのあるニュースを身近に感じてもらえるよう、「宮城に住む30代女性」という立場から見える問題・課題を、等身大の自分で伝えることを大切に、日々の業務にあたっています。また、毎年仙台で開催される全日本大学女子駅伝では、移動中継車実況を担当するなど、スポーツ分野にも携わってきました。直前に起きたこと、現在進行形で起きていることに即座に反応する『ミヤネ屋』。視聴者にいち早く情報を届けようと走り抜ける姿勢や技術を間近で学ばせていただけることを大変嬉しく思っています。スポーツの現場で培った瞬発力と、キャスターとして鍛えてきた洞察力・状況把握力を活かしながら、一つ一つの情報を分かりやすく届けられるよう精一杯努めます。宮根さんの会話のテンポに乗り遅れないよう、仙台名物牛タンで、舌を滑らかにして大阪にお邪魔します！よろしくお願いいたします。