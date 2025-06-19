◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】２戦を終えて勝ち点４でＦ組２位につける日本（ＦＩＦＡランク８位）は、第３戦で３位（勝ち点３）のスウェーデン（同３８位）と対戦する。

森保一監督が会場で前日会見に出席し、「一戦一戦勝利を目指して戦うことでこれまで戦ってきた。明日の試合もまずはスウェーデン戦の勝利を目指して戦うことをチームで共有して準備を進めてきた。その上で得失点であったりで、１位なのか２位通過なのか、というところで、その結果を受け止めて、決勝トーナメントに向かいたい。もちろん３位通過の可能性もありますけど、あくまで勝利を目指して戦うスタンスで明日の試合に挑みたい。決勝トーナメントに向けて、中３日という部分も出てくるので、そこに関しては、次の試合というよりも、この試合で勝利するための今のベストメンバーを組んで戦いに挑むことで考えている」と意気込みを語った。

初戦オランダ戦で左膝を負傷し、チュニジア戦のメンバーから外れて合宿地に残り、治療とリハビリを続けるＭＦ久保建英は、スウェーデン戦も欠場するため帯同していない。

森保ジャパンは、第２戦のチュニジア戦で歴史的大勝（４〇０）を収め、１勝１分けの勝ち点４（得失点＋４）、Ｆ組２位の状況で第３戦に臨む。