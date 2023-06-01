感動映像の真実──なぜ堂安律は何度も頷いたのか。長友佑都の熱弁に隠された“日本代表の強さ”【W杯】
日本サッカー協会が公開した『Team Cam』のなかで、ひときわ印象に残ったシーンがある。チュニジア戦を前にしたミーティングで、長友佑都が仲間たちに熱いメッセージを送った場面だ。そして、その言葉に何度も深く頷いていたのが堂安律だった。
長友は、オランダ戦で見せたチームの一体感を振り返りながら、ピッチに立った選手だけでなく、出場機会のなかった選手たちの献身にも触れた。
「（後藤）啓介なんか、若いのに一番前に出て前半から声を張り上げていた。（塩貝）健人はライバルかもしれないけど、途中で出る時に水を持って話しかけに行っているんだよ」
さらに長友は、メンバー外となった吉田麻也と南野拓実についても言及した。
「ゴールの時に輪の中に入れない。そんな悔しい気持ちもありながら、試合後に選手が使ったスパイクを磨いていたんだ。普通はなかなかできないよ」
この場面で、堂安は力強く頷いていた。その理由を本人が明かしている。
「佑都くんとはかなりコミュニケーションを取っているので、ああいう話をしてくれるのは初めてじゃないですし。でも、佑都くんがみんなの前で言ってくれることによって、普通なら見られないところを見てくれているベテラン選手がいる。後藤もモチベーションが上がると思いますし、麻也くん、拓実くんのことに関しても、ああいうところを気配りできるベテラン選手は非常に必要な役割だと思う。本当に助かるなと思って聞いていました」
堂安が共感したのは、長友の熱量そのものではないだろう。誰もが目を向けるゴールやアシストではなく、チームのために黙々と尽くす選手たちの姿を見逃さず、その価値を全員の前で言葉にしたことだった。
後藤の声出しも、吉田と南野のスパイク磨きも、表舞台では注目されにくい。しかし、そうした行動の積み重ねこそがチームを支えている。長友はそれを見ていた。そして堂安もまた、その重要性を理解していたからこそ深く頷いたのだろう。
日本代表の強さは、ピッチ上のプレーだけでは測れない。長友が語り、堂安が共鳴した”感動映像の真実”は、このチームがなぜ高い結束力を誇るのかを物語っていた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
長友は、オランダ戦で見せたチームの一体感を振り返りながら、ピッチに立った選手だけでなく、出場機会のなかった選手たちの献身にも触れた。
さらに長友は、メンバー外となった吉田麻也と南野拓実についても言及した。
「ゴールの時に輪の中に入れない。そんな悔しい気持ちもありながら、試合後に選手が使ったスパイクを磨いていたんだ。普通はなかなかできないよ」
この場面で、堂安は力強く頷いていた。その理由を本人が明かしている。
「佑都くんとはかなりコミュニケーションを取っているので、ああいう話をしてくれるのは初めてじゃないですし。でも、佑都くんがみんなの前で言ってくれることによって、普通なら見られないところを見てくれているベテラン選手がいる。後藤もモチベーションが上がると思いますし、麻也くん、拓実くんのことに関しても、ああいうところを気配りできるベテラン選手は非常に必要な役割だと思う。本当に助かるなと思って聞いていました」
堂安が共感したのは、長友の熱量そのものではないだろう。誰もが目を向けるゴールやアシストではなく、チームのために黙々と尽くす選手たちの姿を見逃さず、その価値を全員の前で言葉にしたことだった。
後藤の声出しも、吉田と南野のスパイク磨きも、表舞台では注目されにくい。しかし、そうした行動の積み重ねこそがチームを支えている。長友はそれを見ていた。そして堂安もまた、その重要性を理解していたからこそ深く頷いたのだろう。
日本代表の強さは、ピッチ上のプレーだけでは測れない。長友が語り、堂安が共鳴した”感動映像の真実”は、このチームがなぜ高い結束力を誇るのかを物語っていた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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