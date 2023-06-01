「そら簡単には負けへんよなと」本田圭佑がチュニジア戦で目撃した“森保Ｊの揺るがぬ基準”に感服！「守備の規律がまったく崩れてない」【W杯】
元日本代表MFで、北中米ワールドカップ中継の日本戦スペシャルアンバサダーを務める本田圭佑が、日本テレビの独占インタビューに応じ、森保ジャパンの４−０快勝に終わったチュニジア戦を総括した。
チュニジア戦直後に行なわれたインタビュー動画のなかで、40歳のレジェンドは日本代表のある連携プレーを目撃し、その底力に魅せられたようだ。「先発メンバーが変わって、守備の規律が少しでも崩れるかなっていう視点でも見てたんですけど、まったく崩れることがなかった」と話し、「今日でいう（伊東）純也さんと鎌田（大地）さんの（シャドーの）ところで、相手のウインガーが堂安（律）さんと中村（敬斗）さんに仕掛けた時に、鎌田さんと伊東さんが戻ってるんですよね」と感服する。
そして、「あれがメンバーが変わって鎌田さんが今日できるっていうのは、本当に誰が出てもあれが基準なんだなっていうのを見せてもらいました。そらそうなると簡単には負けへんよなと、まさにそんな印象を受けた試合でした」と続けた。
グループＦは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居する。１勝１分けの日本は勝点４でオランダと並ぶものの、わずかに総得点１の差で２位。１勝１敗で勝点３のスウェーデンが３位で、２連敗のチュニジアは最下位でグループリーグ敗退が確定した。日本は第３戦のスウェーデン戦で引き分け以上ならグループ２位以内が決まり、もし敗れてもベスト32進出が濃厚とされている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
チュニジア戦直後に行なわれたインタビュー動画のなかで、40歳のレジェンドは日本代表のある連携プレーを目撃し、その底力に魅せられたようだ。「先発メンバーが変わって、守備の規律が少しでも崩れるかなっていう視点でも見てたんですけど、まったく崩れることがなかった」と話し、「今日でいう（伊東）純也さんと鎌田（大地）さんの（シャドーの）ところで、相手のウインガーが堂安（律）さんと中村（敬斗）さんに仕掛けた時に、鎌田さんと伊東さんが戻ってるんですよね」と感服する。
そして、「あれがメンバーが変わって鎌田さんが今日できるっていうのは、本当に誰が出てもあれが基準なんだなっていうのを見せてもらいました。そらそうなると簡単には負けへんよなと、まさにそんな印象を受けた試合でした」と続けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番