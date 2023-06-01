「そら簡単には負けへんよなと」本田圭佑がチュニジア戦で目撃した“森保Ｊの揺るがぬ基準”に感服！「守備の規律がまったく崩れてない」【W杯】

「そら簡単には負けへんよなと」本田圭佑がチュニジア戦で目撃した“森保Ｊの揺るがぬ基準”に感服！「守備の規律がまったく崩れてない」【W杯】