◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表（FIFAランク16位）は25日（日本時間26日）に、米テキサス州ダラスで1次リーグF組最終第3戦スウェーデン戦（同36位）に臨む。24日（同25日）には試合会場で公式会見が行われ、森保一監督（57）が出席した。

日本はここまで1勝1分けの勝ち点4で、F組2位につけている。スウェーデン戦は通過順位を決める上で重要な一戦となるが、森保監督は「決勝トーナメントに1位抜けできるのか、2位抜けできるのか、3位なのか、いろんなパターンがあると思いますけど、まず我々の考え方としては、一戦一戦勝利を目指すということでこれまでも戦ってきた。まずはスウェーデン戦で勝利を目指すということをチームで共有して準備してきた」と、勝利を狙う姿勢は変わらないとした。

スウェーデン戦に臨むメンバー選考についても「この試合で勝利するためにベストメンバ―を組んで戦いに挑みたいと考えている」と語り、先を考えるよりも、目の前の試合に勝つための布陣を整える考えを示した。

そして「1位通過を目指したい気持ちはありますけど、大量得点を狙いにいってバランスが崩れてバラバラになる方がリスクだと思っている。どういうチームと決勝トーナメントで当たったとしても、まずは自分たちがやるべきことを見つけていくことを考えられるチーム状態だと思う。自分たち次第でどことでも互角に戦えて、勝つことが可能だと思っている」と強調していた。