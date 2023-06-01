ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２０４ドル高 シカゴ日経平均先物は６万９０５０円
NY株式24日（NY時間15:29）（日本時間04:29）
ダウ平均 51871.49（+204.65 +0.40%）
ナスダック 25430.56（-156.48 -0.61%）
CME日経平均先物 69050（大証終比：-510 -0.74%）
欧州株式24日終値
英FT100 10461.63（+32.78 +0.31%）
独DAX 24740.36（-153.22 -0.62%）
仏CAC40 8385.49（+44.78 +0.54%）
米国債利回り
2年債 4.144（-0.055）
10年債 4.404（-0.093）
30年債 4.858（-0.087）
期待インフレ率 2.189（-0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.865（-0.054）
英 国 4.684（-0.070）
カナダ 3.364（-0.075）
豪 州 4.762（-0.009）
日 本 2.661（-0.005）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.08（-3.13 -4.28%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝3993.80（-155.60 -3.75%）
ビットコイン（ドル）
59728.63（-2666.32 -4.27%）
（円建・参考値）
966万6481円（-431517 -4.27%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51871.49（+204.65 +0.40%）
ナスダック 25430.56（-156.48 -0.61%）
CME日経平均先物 69050（大証終比：-510 -0.74%）
欧州株式24日終値
英FT100 10461.63（+32.78 +0.31%）
独DAX 24740.36（-153.22 -0.62%）
仏CAC40 8385.49（+44.78 +0.54%）
米国債利回り
2年債 4.144（-0.055）
10年債 4.404（-0.093）
30年債 4.858（-0.087）
期待インフレ率 2.189（-0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.865（-0.054）
英 国 4.684（-0.070）
カナダ 3.364（-0.075）
豪 州 4.762（-0.009）
日 本 2.661（-0.005）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.08（-3.13 -4.28%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝3993.80（-155.60 -3.75%）
ビットコイン（ドル）
59728.63（-2666.32 -4.27%）
（円建・参考値）
966万6481円（-431517 -4.27%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ