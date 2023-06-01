NY株式24日（NY時間15:29）（日本時間04:29）
ダウ平均　　　51871.49（+204.65　+0.40%）
ナスダック　　　25430.56（-156.48　-0.61%）
CME日経平均先物　69050（大証終比：-510　-0.74%）

欧州株式24日終値
英FT100　 10461.63（+32.78　+0.31%）
独DAX　 24740.36（-153.22　-0.62%）
仏CAC40　 8385.49（+44.78　+0.54%）

米国債利回り
2年債　 　4.144（-0.055）
10年債　 　4.404（-0.093）
30年債　 　4.858（-0.087）
期待インフレ率　 　2.189（-0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.865（-0.054）
英　国　　4.684（-0.070）
カナダ　　3.364（-0.075）
豪　州　　4.762（-0.009）
日　本　　2.661（-0.005）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.08（-3.13　-4.28%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝3993.80（-155.60　-3.75%）

ビットコイン（ドル）
59728.63（-2666.32　-4.27%）
（円建・参考値）
966万6481円（-431517　-4.27%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ