15日から20日までのボートレース芦屋の一般戦は地元の里岡右貴（40＝福岡）の優勝で幕を閉じた。

その優勝戦。進入は3号艇の里岡がカドへ持ち出して、12/3546。全員が0台スタートのスリット合戦も、里岡がコンマ00の電撃スタートから全速ツケマイ。早々と独走態勢へ持ち込む完勝だった。これで通算19V。また一般戦のみだが、今年5度目の優勝回数は登録1642人中、上條暢嵩と並んで1位タイ（23日現在）と覚醒中だ。

この勢いなら下半期の活躍次第では、優勝回数で来年、からつで開催されるクラシック（3月23〜28日）でのSG初出場にも期待がかかる。そのためにも、これからはチャンスがある時には、とりこぼしがないようにしたい。

芦屋の前走地だった徳山一般戦では5日の優勝戦では1号艇の絶好枠だった。インからコンマ17の6番手のスタートが響いて3着に敗退。「僕って人気になると、ぽろっとやられちゃう時がある。でも、外枠ではズバッと勝つ時もあるので、あまのじゃくなところがあるのかな」と振り返った。より確実性を増すためにも、ここぞのスタート力が課題となってきそうだ。