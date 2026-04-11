ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が3日目を迎える。「超イイ値」担当の石丸秀典記者は定松勇樹（25＝佐賀）に期待した。後半12Rは師匠・峰竜太とのマッチアップ、注目度マックスだ。

初日6Rは6着。ただし、チルト3度の吉田拡が大外に出て「そこを意識した調整をしたら、ターン足が良くなかった」と本意ではないセッティングのこともあって参考外と言えよう。

明けて2日目は絶好枠の1R。「バランスを取った調整」で臨むと、インからキッチリ逃げ切り1着。すぐさま巻き返した。

乗り心地は良くなかったものの「タイムも出たし（タイムは1分47秒7）悪くないです」と78号機の動きには合格点を与える。その後は「ペラをガラッと変えました。どうなるか分からないですね」と言って試運転を行った。

今年は1月の芦屋73周年でG1初優勝を飾ると、翌2月に地元・からつ九州地区選も制覇。さらには先月末のSGオールスター（浜名湖）で6強入りの活躍を見せて、今年の獲得賞金は6400万円超の6位。2年ぶり2回目のSGグランプリ（12月15〜20日、大村）はもちろん、トライアル2ndからの出場も十分に射程圏内に捉えている。

前節とこなめ73周年でFを切ったものの、これしきのことで勢いは止まらない。その証拠に今節は「スタートは合っています」と勘通りの仕掛けを披露する。

3日目後半は師匠・峰と直接対決。絶好枠に陣取るボート界スーパースターを撃破してみせるか。

【石丸の買い目】12Rは枠なり位置からスピードターンで切れ込みを図る。高配狙いで＜5＞＜6＞、＜5＞＜1＞、＜5＞＜4＞流しを厚めにしての＜5＞全全。前半6Rは＜3＞＜4＞、＜3＞＜5＞、＜3＞＜6＞流し。

◇石丸 秀典（いしまる・ひでのり）広島市出身の57歳。“グランドチャンピオン”の名称がつく競技はボート以外でバレーボールが有名だが、調べると14年創設の囲碁もあった。