若松の現行機は初下ろしから20節が経過。2連対率上位3基のうち、5号機と49号機は出足型、51号機はバランス型。全体との比較でも3強と言える雰囲気だ。これを押さえた上で、今回は隠れ良機を伝えたい。

まず6号機。3月頭に中間整備でギアケースが換わって良化し、近況は乗り手を問わず直線中心に動きがいい。31％以上のポテンシャルを秘める代物だ。

18号機も好印象。こちらも30％ほどだが、温水パイプが外れた節で同時に新ペラとなって気配はアップ。調整が合った際の選手コメントはかなり良く、素性の良さが伝わってくる。

急上昇しているのが53号機だ。GW戦の後に中間整備でギアケースが換わって一変。前節の松井洪弥は序盤こそペラに悩んで大敗したが、方向性をつかんでからは好足を味方に快走を連発した。その前の田村慶、後藤美翼も機力には自信を見せており、少なくとも25％の数字は度外視できる。

その他、40％以下のエンジンでは14、21、41号機も調整次第で好気配を醸すだけに楽しみだ。28日からのミッドナイト、そして実力者が集結する来月7日からのG3企業杯にて舟券作戦のお役に立てれば幸いだ。