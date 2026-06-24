前節の徳山G3企業杯に126期の中野希一（27＝埼玉）が出場していました。手にしたエンジンは複勝率31％の22号ですが、前回使用者の安達裕樹が4日目に転覆欠場した原因があったのかもしれません。何とか18番目に予選を突破しましたが、準優は大敗で、最終日はインも生かせませんでした。

その中野ですが、3期連続でA1を確保しました。それも勝率を初の7点台（7.19）に乗せてのもの。師匠は誰かと聞くと「中沢和志さんです。ケガをするなよ、とよく言われまず。他にもエンジンのこととか、整備のこととか気がつかないところを教えてくれますね。それにグループのみなさんもいろいろ教えてくれて、ミスが少なくなりました」。本人の努力と周りのサポートで成長しているのでしょう。

今後の目標を聞くとこうです。「ダービー出場と、ヤングダービーのドリームで出たい」。ヤングダービーのドリームはまだ可能性は残っています。ダービーは徳山で苦戦して勝率を下げたので、ギリギリの位置。7月9日からのまるがめと、18日からの津イースタンヤングでピンラッシュを期待しましょう。