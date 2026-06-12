◇W杯北中米大会1次リーグ

日本は1位通過にこだわる必要はない。2位通過が理想とみる。決勝トーナメント1回戦の相手は1位通過ならC組2位で、2位通過ならC組1位。ブラジルかモロッコの可能性が高い。どちらが来ても厳しい戦いは避けられないだけに、重視すべきは相手ではなく会場。1次リーグ最終戦から日本は中3日で、相手は中4日と日程的に不利で、移動などの負担が最小限になるケースが望ましい。

1位通過の会場はモンテレイ。事前合宿を張り、第2戦チュニジア戦でも経験したが、正直、選手へのストレスは大きい。ベースキャンプ地ナッシュビルからチャーター機で約3時間。公式練習会場が山間部にあり、ホテルからバスで1時間弱と他会場に比べて遠い。雨期で天候も不安定。チュニジア戦前日はスコールで道路が冠水し大渋滞が発生。練習開始が30分以上遅れた。の消耗する環境で2回戦以降を見据えても避けたい。

2位通過の会場はヒューストンで、ナッシュビルからチャーター機で約2時間。公式練習会場へのアクセスも良く、スタジアムは空調を完備する。勝ち上がった場合2回戦の相手はE組2位―I組2位の勝者で、1位通過国との対戦を避けられるメリットもある。

3位通過ならI組1位との対戦確率84％で、フランスが有力だ。絶対エースのFWエムバペを擁し、3位のFIFAランクは6位ブラジル、7位モロッコより上。日程、会場など関係なく、普通に当たりたくない。16％の確率でフランスを回避できても、標高2200メートルのメキシコシティーやバンクーバー、西海岸への長距離移動を強いられる。

最適ルートは見えたが、順位は同時刻開始の裏カード、オランダ―チュニジアとの兼ね合いで決まる。ターンオーバーを視野に入れる日本が意図的に2位を狙えるほど、スウェーデンは甘くない。勢いを加速させる意味でも全力で白星を狙いにいくことは必須。勝ち点を7に伸ばした上で、得失点差でオランダを下回ることが理想の展開といえる。