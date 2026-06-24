紙上で「何もしていない」や「ノーハンマー」といった選手のコメントを見ることがある。もらったままの状態で走り続ける選手としては三浦洋次朗（37＝愛知）が知られているが、新年度からバイオエタノール配合の新燃料が各場で導入されるようになって以降、このコメントがよく聞かれるようになった。「このペラで着を取れるということは、この形が正解なんでしょう」と好成績を挙げた前操者のペラを尊重して微調整にとどめる選手も多い。

これは新燃料に対応するペラの情報がまだ少なく、選手も試行錯誤の中にあるということだ。このコメントを見て「選手がサボっている」と思う読者もいると思うが、それは大間違い。先日まで下関を走っていた渡辺俊介（39＝愛知）は「僕は調整をやりたがる選手なんですが、師匠の柳沢一さんからは“出ている時は何もするな”と口酸っぱく言われました。下関は出ていたので序盤はノーハンマーでした」。ペラ調整が当たり7月から21期ぶりにA1級に復帰する渡辺がグッと我慢して「何もしない」。選手自身が考え抜いた結果、あえて調整をしないことを選ぶ時があるのをご理解いただきたい。