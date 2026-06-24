デビューから低勝率にあえぎ、レーサー人生が終わりかけた過去が深尾巴恵（33＝静岡）にはある。「分からないなりにプロペラをやるようになった。ペラのせいにすることを覚えてしまった（笑い）」とペラ調整の重要性を認識。その結果、土俵に上がって勝負できるようになった。大ピンチを徳俵で踏ん張った。

私生活では静岡支部の伊藤将吉と23年11月27日に結婚。その4日前の平和島で初優出、初優勝を飾った。レース後はG1優勝戦を思わせる大歓声に包まれ、多くのファンが祝福。人生の転機となる1年になった。

24年後期に初のA2昇級を果たすも、その後はB級暮らし。「1周1マークに重きを置き過ぎている。もっと道中で魅せるレースができるようになりたい。それと2コースですね。1マークで終わっていることが多いから2、3着に絡めるように」と課題を挙げた。ダッシュ捲りの破壊力は満点。差しと道中戦が向上すればA級復帰も可能だ。

「私は来るモノを拒むタイプ。家に帰ったら仕事から完全に離れる。ビールサーバーがあるので、しんみり飲みながらゲームをしています。予定がないってのが最高ですね」。つるむことを嫌い、個を大事にするインドア派の深尾は、25日から30日間のフライング休みに入る。充電完了後の走りに注目したい。

◇深尾 巴恵（ふかお・ともえ）1992年（平4）9月25日生まれ、群馬県出身の33歳。群馬支部115期生として2014年11月桐生でデビュー。23年11月に85期の伊藤将吉と結婚したことを24年4月多摩川オールレディース開会式で公表。同年5月に静岡支部へ転籍した。1メートル57。血液型B。