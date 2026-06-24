スウェーデンが誇る世界屈指のWエースに挑む小川航基「数字を残すところでは負けていない」
日本代表通算16試合11ゴールという記録的な得点率を誇る生粋のストライカーが、相手のダブルエースに真っ向勝負を仕掛ける。FW小川航基(NECナイメヘン)が北中米W杯グループリーグ第3戦スウェーデン戦の前日練習後、報道陣の取材に対応。対戦相手のFWアレクサンデル・イサク(リバプール)とFWビクトル・ギェケレシュの2トップについて「能力あるストライカーで、世界を見てもトップトップの2トップだと思う。得点数で僕は負けないようにしたい」と意気込みを語った。
小川は初戦オランダ戦でMF鎌田大地の劇的同点ゴールにつながるヘディングシュートを放ったが、第2戦チュニジア戦では出場なし。ここまでFW上田綺世(フェイエノールト)が2試合連続で先発出場し、チュニジア戦では2ゴール1アシストの大活躍を見せていた中、先発奪取を狙う小川が燃えている。
報道陣にスウェーデン戦への意気込みを問われると「ゴールですね」と即答。「何度もこの言葉を言っているけど、何回聞かれても僕にはそれしかない。それが一番にある。僕のゴールがやっぱりチームを助ける。僕はゴールが一番チームを助けると強く信じているので、そこで助けになれれば」と高らかに宣言した。
スウェーデンの最大の強みはA代表通算60試合18得点のイサクと35試合21得点のギェケレシュの2トップ。「あの身長とあのバネ、強さと高さ、上手さがあれば楽しいだろうなと(笑)」。2人をそう見上げた小川は直接マッチアップするわけではないが、明確なライバル意識を持って試合に臨もうとしている。
「数字を残すところでは負けていないと思う。僕がいまスピードがめちゃくちゃあるかというとそうじゃないし、ないものをあれくらい伸ばせと言われても無理。でもFWはやっぱり得点数で評価されるべきだと僕は思っている」。相手がプレミアリーグでどんな実績を持っていようとも、勝敗を分けるのはその試合の結果。「得点数で負けない」ことをテーマに真っ向から食らいつく。
今大会では現在、アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシ、フランス代表のFWキリアン・ムバッペ、ノルウェー代表のFWアーリング・ハーランドが得点王争いを繰り広げ、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドも調子を上げるなど、点取り屋の活躍が目立つ大会。「決める人は他の人とは違う雰囲気、空気を持っている。そういう空気を持っている人がこういう舞台で日本を救うと思っている」(小川)。注目のストライカー対決でW杯初ゴールを狙う。
(取材・文 竹内達也)
報道陣にスウェーデン戦への意気込みを問われると「ゴールですね」と即答。「何度もこの言葉を言っているけど、何回聞かれても僕にはそれしかない。それが一番にある。僕のゴールがやっぱりチームを助ける。僕はゴールが一番チームを助けると強く信じているので、そこで助けになれれば」と高らかに宣言した。
スウェーデンの最大の強みはA代表通算60試合18得点のイサクと35試合21得点のギェケレシュの2トップ。「あの身長とあのバネ、強さと高さ、上手さがあれば楽しいだろうなと(笑)」。2人をそう見上げた小川は直接マッチアップするわけではないが、明確なライバル意識を持って試合に臨もうとしている。
「数字を残すところでは負けていないと思う。僕がいまスピードがめちゃくちゃあるかというとそうじゃないし、ないものをあれくらい伸ばせと言われても無理。でもFWはやっぱり得点数で評価されるべきだと僕は思っている」。相手がプレミアリーグでどんな実績を持っていようとも、勝敗を分けるのはその試合の結果。「得点数で負けない」ことをテーマに真っ向から食らいつく。
今大会では現在、アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシ、フランス代表のFWキリアン・ムバッペ、ノルウェー代表のFWアーリング・ハーランドが得点王争いを繰り広げ、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドも調子を上げるなど、点取り屋の活躍が目立つ大会。「決める人は他の人とは違う雰囲気、空気を持っている。そういう空気を持っている人がこういう舞台で日本を救うと思っている」(小川)。注目のストライカー対決でW杯初ゴールを狙う。
(取材・文 竹内達也)