気の緩みは「もう絶対にない」、キャプテン板倉滉が3戦目で選手ミーティングを行わなかった“信頼”
あえて選手ミーティングは行わなかった。日本代表はあす25日、北中米ワールドカップのグループリーグ第3節でスウェーデンと対戦する。試合前日のトレーニングを終えたキャプテンDF板倉滉(アヤックス)は第1節・オランダ戦、第2節・チュニジア戦の前に実施していた選手ミーティングについて「ここでは入れていない」と言及。その理由を明かし、チームに漂う緊張感と集中力への信頼を口にした。
日本はここまで1勝1分。第2節のチュニジア戦では4-0の快勝を収め、グループリーグ突破へ大きく前進した。それぞれ2試合の前には、選手だけでのミーティングを行った。初戦の前には前キャプテンMF遠藤航がチームを離脱。また第2節は過去7大会で1勝3敗3分と“鬼門”になっていたこともあり、2試合ともに選手同士で意思統一を図り、それが功を奏した。
だが、グループリーグ突破が懸かる3試合目を前に、今大会初めて選手ミーティングは行わなかったという。その理由について、板倉はチーム内に慢心や気の緩みは一切感じていないことを挙げた。
「チュニジア戦で勝って、そこで満足している選手がいるかと言われたらそうじゃない。どれだけこのスウェーデン戦が難しいかというところをみんなが理解している」。そう語るキャプテンは「チームの雰囲気だとか、そういうところを見て決めている」と、あえて仲間を信じて“行わない”選択を取った。
第2節・チュニジア戦では、日本サッカー史上初のW杯4得点での勝利。どうしても気が緩んでしまう可能性もあるが、板倉は「いや、もう絶対ないです」と即答した。
「自分たちが目標にしているところはグループリーグ突破だけじゃないし、優勝を見ている。ただ難しいのは、優勝を目指しているけど、一戦一戦というところ。そこに対してのブレは絶対出ちゃダメ。みんながもう次のスウェーデン戦にフォーカスしている」。優勝という目標と、目の前の試合に全力で取り組むという、その2つのバランスが取れていることを強調した。
試合直前、ロッカールームでは仲間たちへの鼓舞の言葉と「行くぞ!」という掛け声とともにピッチに向かう。この言葉は事前に考えているものではないという。「考えたらしゃべれなくなるんで」と笑みを浮かべつつ、その理由も語った。
「準備や戦術については練習で確認しているし、チームミーティングでもしているので、じゃあ試合前に何が必要かと考えている。もちろん自分を鼓舞しているのもある。チームとしてもう一回ベースのところで、もちろん心配はしていないし、集中しているけど、ふわふわしたり間違いはある。そういう中でもベースのところは絶対に怠らずにやろうと。そういう気持ちで(言葉を)入れている」。板倉自身も北中米大会のキャプテンとして成長を続ける。仲間とともに、まだ見ぬ高みにチームをけん引していく。
(取材・文 石川祐介)
だが、グループリーグ突破が懸かる3試合目を前に、今大会初めて選手ミーティングは行わなかったという。その理由について、板倉はチーム内に慢心や気の緩みは一切感じていないことを挙げた。
「チュニジア戦で勝って、そこで満足している選手がいるかと言われたらそうじゃない。どれだけこのスウェーデン戦が難しいかというところをみんなが理解している」。そう語るキャプテンは「チームの雰囲気だとか、そういうところを見て決めている」と、あえて仲間を信じて“行わない”選択を取った。
第2節・チュニジア戦では、日本サッカー史上初のW杯4得点での勝利。どうしても気が緩んでしまう可能性もあるが、板倉は「いや、もう絶対ないです」と即答した。
「自分たちが目標にしているところはグループリーグ突破だけじゃないし、優勝を見ている。ただ難しいのは、優勝を目指しているけど、一戦一戦というところ。そこに対してのブレは絶対出ちゃダメ。みんながもう次のスウェーデン戦にフォーカスしている」。優勝という目標と、目の前の試合に全力で取り組むという、その2つのバランスが取れていることを強調した。
試合直前、ロッカールームでは仲間たちへの鼓舞の言葉と「行くぞ!」という掛け声とともにピッチに向かう。この言葉は事前に考えているものではないという。「考えたらしゃべれなくなるんで」と笑みを浮かべつつ、その理由も語った。
「準備や戦術については練習で確認しているし、チームミーティングでもしているので、じゃあ試合前に何が必要かと考えている。もちろん自分を鼓舞しているのもある。チームとしてもう一回ベースのところで、もちろん心配はしていないし、集中しているけど、ふわふわしたり間違いはある。そういう中でもベースのところは絶対に怠らずにやろうと。そういう気持ちで(言葉を)入れている」。板倉自身も北中米大会のキャプテンとして成長を続ける。仲間とともに、まだ見ぬ高みにチームをけん引していく。
(取材・文 石川祐介)