¡Ø°ì¼¡¸µ¤ÎÁÞ¤·ÌÚ¡Ù¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È8Ì¾¤¬Âç½¸¹ç¡ªÀ©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ö¤³¤Î²Æ°ìÈÖ¥Û¥Ã¥È¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¡×(»³ÅÄÎÃ²ð)
7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10:30¡Á11:25ÊüÁ÷¡Ë¡Ø°ì¼¡¸µ¤ÎÁÞ¤·ÌÚ¡Ê¤¤¤Á¤¸¤²¤ó¤Î¤µ¤·¤¡Ë¡Ù¡£
½é²óÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¡¢ËÜºîÉÊ¤ÎÀ©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç±é¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇòÀÐÀ»¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡¢º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡¢¤µ¤é¤ËÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢ÅÚµï»Ö±ûÍü¡¢¾®¼ê¿Ìé¤È¤¤¤¦¡¢ËÜºîÉÊ¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È8Ì¾¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ºîÉÊ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡¢Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£»£±ÆÃæ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ç¤Ï½Ð±é¼Ô¤Î¥Þ¥ëÈë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î²ñ¸«¤Ë¡£²ñ¸«¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Û¤ÜÁ´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª
¡úTVer ¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://tver.jp/series/sr4zzew7hk
¢£²ñ¸«¤Ç½éÂÐÌÌ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤â¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤É¤³¤í¤È¤Ï
°äÅÁ»Ò³Ø¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÂç³Ø±¡À¸¤Ç¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÁÍý¤ÎËå¡¦»çÍÛ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¿®¤¸¤ë¼·À¥ÍªÌò¤Î»³ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤«´í¤¦¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ï¤«¤Ê¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¡×¤ÈÌò¤É¤³¤í¤òÀâÌÀ¡£¸¶ºî¤Ç¡¢Íª¤Ï¡ÈÈþÃË»Ò¡É¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¤É¤¦½Ð¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Íª¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Íª¤È¤È¤â¤ËDNA°ìÃ×¤ÎÆæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÀÐ¸«ºêÍ£Ìò¤ÎÇòÀÐ¤Ï¡¢¡ÖÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤¤¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥»¥ê¥Õ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÍ£¤Î¡ÈËÜ¿´¡É¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÂæËÜ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÍ£¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Íª¤ÎµÁÍý¤ÎËå¤Ç¡¢4Ç¯Á°¤Î¹ë±«¤ÎÆü¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼·À¥»çÍÛ¤ò±é¤¸¤ëËÙÅÄ¤Ï¡¢¡Ö»çÍÛ¤Ï¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¡£»çÍÛ¤Î½Ð±é¤Ï²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤âÂ¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡È10Âå¡É¤Î»çÍÛ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¡¢¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ËÙÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¡Ê¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¡Ë¤¤¤¤Âç¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Æ±¤¸¤¯¡È10Âå¡É¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë»³ÅÄ¤¬¡Ö¤¤Ä¤¤¤è¤Ê¡Á¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÆ±Ä´¤¹¤ë¤È¡¢ËÙÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê»³ÅÄ¤È¡Ë¤ª¸ß¤¤Îå¤Þ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢10Âå¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
À¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤ÊÈ¯À¸À¸Êª³Ø¼Ô¡¦ÀçÇÈ²ÂÂå»ÒÌò¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡¢¡ÖÍª¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤óÆæ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÂÂå»Ò¤ä¡¢¡Êº´¡¹ÌÚ¡ËÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó±é¤¸¤ëµþ°ì¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î»×ÏÇ¤Ç¤½¤ì¤òÁË»ß¤·¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ºá¿¼¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¡Ê»³ÅÄ¤¿¤Á¤Ë¡Ë¡Ø¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë²ÂÂå»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ËÊÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Íø¸ÊÅª¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Íª¤ÎµÁÉã¤Ç¡¢Âç¼êÀ½Ìô²ñ¼Ò¡¦Æü¹¾À½Ìô¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ë¼·À¥µþ°ì¤ò±é¤¸¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Âç¤¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡ÊÌäÂê¤Ë¡Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÌò¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Êµ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÌò¤È¤·¤Æ¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¡¦ËÙÅÄ¿¿Í³¤ÎÆó¿Í¤Î¿Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤¦¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
µþ°ì¤Î±¦ÏÓ¤Ç¡¢Æü¹¾À½Ìô¤Î¼Ò°÷¡¦Á°¸¶´´É×Ìò¤ÎÌÚ¸Í¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÁ°¸¶¤Ï¡ËÈæ³ÓÅª´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¡¹»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÏÃ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Á°¸¶¤ÎÎØ³Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÌòÇ¯Îð¤ÎÀßÄê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°¸¶¤ÈÍª¤ÏÆ±¤¤Ç¯¡£Æó¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
·º»ö¡¦ÂãÎÉ»ÒÌò¤ÎÅÚµï¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ÎÌÜÀþ¤Ë¶á¤¤Ìò¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤ÆÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ææ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊÂã¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ë¤½¤ì¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¡¼¥È¤¬Â¿¤¯¡¢¿´ÍýÅª¤Ê»£±Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅª¤Ê»£±Æ¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Àª¤¤¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
½µ´©»ï¡¦ÅìË®¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ç¤¢¤ëÊ¿´Ö¹§Ç·Ìò¤Î¾®¼ê¤Ï¡¢¡ÖÇ®¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢¤È¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç»ö·ï¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÍ¤Ï»ö·ï¤òÃµ¤ëÂ¦¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÆæ²ò¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤Î»ëÀþ¤ÏÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¾®¼ê¤¬¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®¼ê¿Ìé¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
³Æ¥¥ã¥¹¥È¤ÎÌò¤É¤³¤í¾Ò²ð¤ò¾®¼ê¤¬åºÎï¤ËÄù¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡ÄÄ¾¸å¡¢»³ÅÄ¤«¤é¾¯¤·¸À¤¤¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ë¡Ö¾®¼ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤Î¡Ä¤³¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¸ý¸µ¤Ë¥´¥Þ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¾ðÊó¤¬¡£¡Ö¤À¤«¤é²¶¡¢Ä¾Á°¤Ë¸ý¤ò¿¡¤«¤ì¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¤Î¾®¼ê¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¢£»³ÅÄÎÃ²ð¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖËÙÅÄ¿¿Í³¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤È¤Ï¡©
»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ç¡ÈËÙÅÄ¿¿Í³¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£»³Íü¡¦²Ï¸ý¸Ð¤Ø¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢ËÙÅÄ¤«¤é¡Ö²Ï¸ý¸Ð¤Ë¡ÈÃÓ¡É¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÃÓ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÊËÙÅÄ¤Ï¡Ë²Ï¸ý¸Ð¤òÃÓ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦Å·Á³¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¼¢²ì¸©½Ð¿È¤ÎËÙÅÄ¤Ï¡ÖÈüÇÊ¸Ð°é¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¡£¾®¼ê¤¬¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÈüÇÊ¸Ð¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡×¤ÈËÙÅÄ¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ËÙÅÄ¤Ï¡Ö°ÜÆ°Ãæ¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ñ¤Ã¤ÈÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤éÂç¤¤¤ÃÓ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡£¡ØÃÓ¤Ç¥Ü¡¼¥È¤È¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤ì¤¬²Ï¸ý¸Ð¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÈüÇÊ¸ÐÌ±¤«¤é¤·¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Æü¡¹¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÇòÀÐÀ»¤ò¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤á¤¿!? ¾®¼ê¿Ìé¤Î¾×·âÅª¤Ê¸À¤¤´Ö°ã¤¤¤È¤Ï¡©
ÇòÀÐ¤Ï¡¢¾®¼ê¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾®¼ê¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø¼·À¥Íª¤µ¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌòÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¾®¼ê¤µ¤ó¡¢ËÜÈÖ¤Ç¡Ø°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡Ù¤È¸À¤¤´Ö°ã¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤·¤«¤Ë¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥Ü¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÏÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¾®¼ê¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë´Ö°ã¤¨¤¿NG¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÈÑÇº¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡×¤È´êË¾¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£¡Ö½»Âð³¹¤ÎÆ»Ï©¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ï¤ê¤ÈÄÌ¹Ô¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤é¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢»³ÅÄ·¯¤¬¡Ø¡Ê¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤ËÀè¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤µ¤é¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»³ÅÄ¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿µ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡Ö¸«½Ð¤·¤ËÂç¤¤¯¡ØÍ¥¤·¤¤ÃË¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¡ª¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£ÎëÌÚ¤¬¡Ö¤Ò¤È¤«¤É¤Î¿ÍÊª¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡ÖºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡Ä¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤¸¤í¤¸¤í¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÅÚµï»Ö±ûÍü¡¢ÏÂÅÄÀµ¿Í¤«¤é¡Ö°µ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¡©
ÅÚµï¤Ï¡¢ÀèÇÚ·º»ö¡¦Â¿ÅÄ½¡¹¬¤ò±é¤¸¤ëÏÂÅÄÀµ¿Í¤È¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¡¼¥ó¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤è¤Ê¡Ù¤È¤Ü¤½¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¤ªÁ°¡¢¿©¤Ù¤í¤è¡Ù¤È°µ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤ªÊÛÅö°ì¸ÄÈ¾¤¯¤é¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Àª¤¤¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅÚµï¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤â¡¢ÏÂÅÄ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¡Ê¼¡¤Î»£±Æ¤Þ¤Ç¡Ë4»þ´Ö¤¯¤é¤¤¶õ¤¤¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¡Ä»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÏÂç·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤«¤éÏÂÅÄ¤Ë¡Ø²¿¤·¤Æ¤¿¤ó¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡£¤½¤³¤«¤é¤º¡¼¤Ã¤È¡ÊÏÂÅÄ¤Ï¡Ë¥´¥ë¥Õ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤ÈÇÐÍ¥¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ÎÏÃ¤È¤«¤ò¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÌÚ¸Í¤Ï¡¢Ä«°ìÈÖ¤Ç»³ÅÄ¤ÈÁö¤ë¥·¡¼¥ó¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼Ö¤ÈÊÂÁö¤·¤Æ¡¢100¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾åÁö¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1²óÌÜ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Â®¤¯Áö¤ê¤¹¤®¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²ó¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¡£2²óÌÜ¤âOK¤¬½Ð¤º¡¢3²óÌÜ¤âÁö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£2Æü¸å¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Þ¤¿»£±Æ¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤²¼È¾¿È¤¬¶ÚÆùÄË¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¹ðÇò¡£»³ÅÄ¤Ï¡ÖÈà¡ÊÌÚ¸Í¡Ë¤¬ËÜÅö¤ËÂ®¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ªËÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¤³¤Î²Æ°ìÈÖ¥Û¥Ã¥È¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¡×¡Ê»³ÅÄÎÃ²ð¡Ë
»£±Æ¤Ï5·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢´û¤Ë1¥«·îÈ¾¤Û¤É¤¬·Ð²á¡£¸½ºß¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö±é¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ç®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¼Á¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉôÊ¬¤â¾¯¤·Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£±é¼Ô¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢¡Ø°ì¼¡¸µ¤ÎÁÞ¤·ÌÚ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÅÁ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î²Æ°ìÈÖ¥Û¥Ã¥È¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿»³ÅÄ¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢200Ç¯Á°¤Î¿Í¹ü¤¬¼ºí©¤·¤¿Ëå¤ÎDNA¤Ë´°Á´¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ææ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥É¥é¥Þ¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè½µÆüÍËÆü¤¬¶á¤Å¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¯¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤¯¤ï¤¯¥É¥¥É¥¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò½é²ó¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡úÀ©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸« ½ÐÀÊ¼Ô
¼·À¥ÍªÌò ¡¿ »³ÅÄÎÃ²ð
ÀÐ¸«ºêÍ£Ìò ¡¿ ÇòÀÐÀ»
Á°¸¶´´É×Ìò ¡¿ ÌÚ¸ÍÂçÀ»
ÂãÎÉ»ÒÌò ¡¿ ÅÚµï»Ö±ûÍü
¡¦
¼·À¥»çÍÛÌò ¡¿ ËÙÅÄ¿¿Í³
¡¦
Ê¿´Ö¹§Ç·Ìò ¡¿ ¾®¼ê¿Ìé
ÀçÇÈ²ÂÂå»ÒÌò ¡¿ ÎëÌÚÊÝÆàÈþ
¼·À¥µþ°ìÌò ¡¿ º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð
¡Ê¼Ì¿¿¸åÎóº¸¤«¤é ÅÚµï»Ö±ûÍü¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢¾®¼ê¿Ìé Á°Îóº¸¤«¤é ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡¢ÇòÀÐÀ»¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ë
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Âç¹¿¿å¤ÎÆü¡¢µÁÍý¤ÎËå¡¦¼·À¥»çÍÛ¤ò¼º¤Ã¤¿¼·À¥Íª¡£
Ç¯·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÈà¤Ï»çÍÛ¤Î»à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢¡ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢²¸»Õ¡¦ÀÐ¸«ºê¶µ¼ø¤«¤é¥¤¥ó¥É¡¦¥ë¡¼¥×¥¯¥ó¥É¸Ð¤ÇÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿200Ç¯Á°¤Î¿Í¹ü¤ÎDNA´ÕÄê¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ëÍª¡£
È¾¤Ð¶¯°ú¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¿Í¹ü¤ò´ÕÄê¤¹¤ë¤È¡¢¶ÃØ³¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¡½¡½¡½
¿Í¹ü¤ÎDNA¤¬¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎµÁÍý¤ÎËå¡¦»çÍÛ¤È100¡ó°ìÃ×¤·¤¿¤Î¤À¡£
DNA¤Î°ìÃ×¡¢´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê»à¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¿Í¹ü¡¢¾Ã¤¨¤¿²áµî¤Îµ²±¡Ä¡Ä
¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡¢°ìËÜ¤ÎÀþ¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Íª¤Ï¡¢²áµî¤È¸½ºß¤ò·Ò¤°µðÂç¤Ê°Ç¤Ø¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡½¡½¡½
¢¡ÊüÁ÷
2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ê30¶É¡Ë Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10:30¡Á11:25 Á´10ÏÃ
¢¡¸¶ºî
¾¾²¼Î¶Ç·²ð¡Ø°ì¼¡¸µ¤ÎÁÞ¤·ÌÚ¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë
¢¡µÓËÜ
¹âÅÄÎ¼¡Ê±Ç²è¡Ø»à·º¤Ë¤¤¤¿¤ëÉÂ¡Ù¡Ø¹ðÇò ¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ø¤µ¤¬¤¹¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤Î¥Ä¥¡Ù¤Û¤«¡Ë
À¶¿å¶©¡Ê¥É¥é¥Þ¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º2¡Ù¡ØËÍ¤Î»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ø³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é¡Ù¤Û¤«¡Ë
¢¡´ÆÆÄ
¾ëÄê½¨É×¡Ê±Ç²è¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¡ØÌë¡¢Ä»¤¿¤Á¤¬ÓÆ¤¯¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¡Ø95¡Ù¤Û¤«¡Ë
º¢°ÂÍ´ÎÉ¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¡ØQros¤Î½÷ ¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¡Ù¡ØMADDER¡Ù¤Û¤«¡Ë
Æü郄µ®»Î¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù¡Ø·Ù»ëÄ£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù¤Û¤«¡Ë
¢¡¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
Ãæ´ÖÍøÉ§¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¢¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
Ãæ»³¶¬»ì¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë °ÂÉôÍ´¿¿¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë À¶²ÈÍ¥µ±¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë ²¬ÅÄ·ò¿Í¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë
¢¡À©ºî¶¨ÎÏ
¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
¢¡À©ºîÃøºî
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó
¢¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS
¸ø¼°HP¡§https://www.ytv.co.jp/ichijigen_drama/
¸ø¼°X¡§@ichijigen_ytv
¸ø¼°Instagram¡§@ichijigen_ytv
¸ø¼°TikTok¡§@ichijigen_ytv
TVer¡§https://tver.jp/series/sr4zzew7hk