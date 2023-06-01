山田涼介、“すごい美男子”設定に苦笑い「どう出したらいいのか」 ミステリードラマに“色気”も意識
Hey！ Say！ JUMPの山田涼介が、自身が主演を務める7月5日スタートのドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の制作発表記者会見に出席。役作りや撮影時のエピソードを語った。
【写真】『一次元の挿し木』山田涼介＆白石聖＆木戸大聖らキャストが勢ぞろい！
本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズの2025年文庫グランプリを受賞した同名小説を実写ドラマ化する。
登壇早々「この夏、一番ホットなドラマになるんじゃないかなと思います」と自信を見せた山田。自身が演じる主人公・七瀬悠（ななせ はるか）については「どこか危うさや儚さを持っている男の子です」と紹介した。この悠は原作において「すごい美男子」だと表現されており、それに対して「“どう出したらいいのか”というのが、自分の中のテーマにあって（笑）。ヒューマンミステリーなので、内容は決して明るくはないので。そのミステリーの中に、ちょっとだけ色気を感じる隙間があればいいなと思って、日々撮影しています」と語った。
同会見には、共演の白石聖、堀田真由、鈴木保奈美、佐々木蔵之介、木戸大聖、土居志央梨、小手伸也も出席。悠の妹・紫陽（しはる）役を演じる堀田とは、過去の回想シーンで10代の頃を演じることもあると言い、2人とも「キツイよな〜（笑）」と口をそろえる。お互い励まし合いながら若さあふれる芝居をしていると明かし、笑いを誘った。
シリアスなシーンの多いドラマだが、休憩時間は和気あいあいとした時間を過ごしているそう。MCから印象的なエピソードを聞かれると、山田は「ロケで河口湖の方に行ったのですが、堀田さんが“河口湖に池があるじゃないですか”と言っていて。河口湖のことを池だと思っていたみたいです（笑）」という堀田の天然エピソードを披露。
これに堀田は「私は琵琶湖（滋賀県）育ちなので（笑）」と、またしても天然発言で返し、山田から「関係ないじゃん（笑）！」とツッコみ。しかし佐々木と小手は堀田の発言の真意を読み取ったようで「なるほどね！ 琵琶湖に比べたら（河口湖は小さいから）」（佐々木）、「水たまりみたいなもんだよね（笑）」（小手）と茶々を入れ、再び会場は爆笑に包まれていた。
ドラマ『一次元の挿し木』は、日本テレビ系にて7月5日より毎週日曜22時30分放送。
【写真】『一次元の挿し木』山田涼介＆白石聖＆木戸大聖らキャストが勢ぞろい！
本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズの2025年文庫グランプリを受賞した同名小説を実写ドラマ化する。
登壇早々「この夏、一番ホットなドラマになるんじゃないかなと思います」と自信を見せた山田。自身が演じる主人公・七瀬悠（ななせ はるか）については「どこか危うさや儚さを持っている男の子です」と紹介した。この悠は原作において「すごい美男子」だと表現されており、それに対して「“どう出したらいいのか”というのが、自分の中のテーマにあって（笑）。ヒューマンミステリーなので、内容は決して明るくはないので。そのミステリーの中に、ちょっとだけ色気を感じる隙間があればいいなと思って、日々撮影しています」と語った。
シリアスなシーンの多いドラマだが、休憩時間は和気あいあいとした時間を過ごしているそう。MCから印象的なエピソードを聞かれると、山田は「ロケで河口湖の方に行ったのですが、堀田さんが“河口湖に池があるじゃないですか”と言っていて。河口湖のことを池だと思っていたみたいです（笑）」という堀田の天然エピソードを披露。
これに堀田は「私は琵琶湖（滋賀県）育ちなので（笑）」と、またしても天然発言で返し、山田から「関係ないじゃん（笑）！」とツッコみ。しかし佐々木と小手は堀田の発言の真意を読み取ったようで「なるほどね！ 琵琶湖に比べたら（河口湖は小さいから）」（佐々木）、「水たまりみたいなもんだよね（笑）」（小手）と茶々を入れ、再び会場は爆笑に包まれていた。
ドラマ『一次元の挿し木』は、日本テレビ系にて7月5日より毎週日曜22時30分放送。