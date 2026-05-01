【ダラス（米テキサス州）２４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本代表は、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、晴天の下、ダラス市内のグラウンドで冒頭１５分のみを公開し、全体練習を行った。ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）は「勝ちを目指してやる。ゼロ（無失点）にこだわっていきたい」と意気込んだ。

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２戦とも高いパフォーマンスを見せ、チュニジア戦（４〇０）では完封を達成した守護神は「緩めることなくやれて、しっかり準備できている」と冷静に語った。イサク、ヨケレスの強力２トップについては「個で打開できる、非常に危険なプレーヤーであることは認識している。カウンターは警戒しなければいけない。シュートに対する準備はしっかりとしていきたい。オランダ戦同様、しっかりと相手の特徴を頭に入れながら、どんなプレーが起きてもしっかりと準備すること」と見据えた。

１位通過か２位通過は、オランダ―チュニジアの結果にもよるが、「そこまで明日の試合で（自分たちが）大量得点するという意識というよりは、目の前の勝負にしっかりと勝ち切るというところを意識しているので、そこまで大量得点どうこうは考えていない」とスウェーデン戦での勝ち点３に全力を注ぐとした。

森保ジャパンは、第２戦のチュニジア戦で歴史的大勝（４〇０）を収め、１勝１分けの勝ち点４（得失点＋４）、Ｆ組２位の状況で第３戦に臨む。