ダラス・スタジアムで会見が行われた

日本代表の森保一監督は現地時間6月24日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3節のスウェーデン戦に向けた前日会見に出席した。

日本代表は初戦のオランダ戦（14日）を2-2のドロー発進。MF中村敬斗が同点ゴール、MF鎌田大地が終盤に劇的弾を挙げて、貴重な勝ち点1を掴み取った。先発メンバー4人を入れ替えて臨んだ第2戦のチュニジア戦は4-0の快勝。エースのFW上田綺世にW杯初ゴールを含む2得点が生まれた。スウェーデン戦はMF久保建英を左膝の負傷で欠くなかで、グループの順位を決める大一番に臨む。

「まずは明日の試合決勝トーナメントに向けて1位か2位か3位で抜けるのかといういろんなパターンがあるが、まず我々の考え方は一戦一戦勝利を目指して戦っていく。明日の試合もスウェーデン戦も勝利目指して戦うところをチームで共有して準備進めてきた。1位なのか2位通過なのかは結果を受け止めて決勝トーナメントに向かいたい」

また、上位で通過すると中3日になる可能性もあるが「この試合で勝利するためにベストメンバーを組みたい」と意気込んだ。（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）