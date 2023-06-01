W杯の影響がMLBにも

メジャーリーグベースボール（MLB）のメッツ対シカゴの一戦が現地時間6月24日に行われた。

シティ・フィールドで行われた一戦では、北中米ワールドカップの影響から異例とも言える珍しい光景がスタンドに広がった。

メッツ対シカゴの一戦に、サッカーノルウェー代表のユニフォームを着用した多くのファン・サポーターが訪れた。ノルウェー代表は同23日、グループIの第2節でセネガルに3-2で勝利。2連勝でグループステージ突破を決めた。この試合後にはスタンドを埋めた真っ赤なサポーターとリズムを合わせて力強くボートを漕ぐような動作「ロー（The Row）」を披露し話題にもなった。

そんなノルウェーサポーターがMLBの会場にも訪れた。スタンドに代表ユニフォームを着用して試合観戦。隣同士のファンと肩を掴みながらリズムをとるなど、野球観戦を楽しむ様子が中継映像にとらえれれた。MLBも公式Xで「ノルウェーのファンは、シティ・フィールドのスタンドでとても楽しんでいます」と伝えた。

北中米W杯の影響もあり、シティ・フィールドに広がった異例の光景には多くの野球ファン、サッカーファンが注目していた。（FOOTBALL ZONE編集部）