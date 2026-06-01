首都圏より5℃涼しい日光で昆虫採集や川遊びを満喫！ ブリリアントヴィレッジ日光「サマーグランピング2026」

記事ポイント 首都圏比最大5℃涼しい日光で2026年7月1日から夏季限定プラン予約開始小川水遊び・昆虫採集など夏の自由研究向けアウトドアプログラム充実冷暖房完備ドームテントと毎日開催キャンプファイヤーで終日滞在可能 首都圏比最大5℃涼しい日光で2026年7月1日から夏季限定プラン予約開始小川水遊び・昆虫採集など夏の自由研究向けアウトドアプログラム充実冷暖房完備ドームテントと毎日開催キャンプファイヤーで終日滞在可能

太平が運営するブリリアントヴィレッジ日光は、2026年7月1日から夏季限定プラン「サマーグランピング2026」の予約受付を開始しました。

栃木県日光市の約1万坪の大自然に囲まれたグランピングリゾートで、遊びと学びが融合したアウトドアプログラムから毎夜のキャンプファイヤーまで、ファミリー層や学生グループに向けた非日常体験が揃っています。

2023年2月の開業以来、累計約2万人が訪れ、じゃらんや楽天トラベルでは総合評価4.9という高い評価を獲得しています。

ブリリアントヴィレッジ日光「サマーグランピング2026」

期間: 2026年7月1日〜（夏季限定）施設名: グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光所在地: 栃木県日光市瀬尾2010客室: ドームテント 全18棟アクセス: 東京から車で約2時間 / 東武下今市駅よりタクシーで約15分 / スペーシアXで浅草から約100分

ブリリアントヴィレッジ日光は、世界遺産エリアにも近い日光の豊かな森と小川に囲まれた約1万坪のグランピングリゾートです。

2023年2月の開業以来、累計約2万人の来場者を迎えてきました。

今夏は遊びと学びが融合した体験型プログラムを拡充した「サマーグランピング2026」として、ファミリー層や学生グループに向けた滞在を提案します。

首都圏に比べ最高気温が約3〜5℃低い日光の気候を生かし、猛暑の夏でも快適に自然と向き合える環境が整っています。

「接客・サービス」「客室」「夕食のBBQ」「施設の清潔さ」のすべての項目で高い満足度を維持しており、じゃらんでは総合評価4.9を獲得しています。

「サマーグランピング2026」の3大特徴

今夏の「サマーグランピング2026」は、遊びと学びの融合・丸一日楽しめる夏イベント・首都圏より涼しい環境という3つの柱を軸に展開します。

子どもの好奇心を引き出すアウトドアプログラムと日光ならではの涼しさが組み合わさった、夏休み向けのプランです。

夏休みの自由研究を応援する充実のアウトドアプログラム

約1万坪の場内には、子どもの好奇心を引き出すプログラムが揃っています。

小川での水遊びや本格的な昆虫採集・観察、自然散策、鳥の巣作り体験など、大自然を教科書にした活動が多数用意されています。

近隣には世界遺産・日光東照宮、華厳の滝、中禅寺湖といった歴史・文化・地理の景勝地が点在します。

施設での体験と周辺観光を組み合わせることで、自由研究のテーマを幅広く深められます。

スマートフォンから離れて五感をフルに活用できる自然環境の中で、植物や昆虫、川の生き物を観察しながら自然の仕組みを体験的に学べる夏休み限定のプログラムです。

小川での水遊び・スイカ割りやヨーヨー釣りに特製BBQ

レンタル: ラジコンカー・ドローン・電動キックボード夏イベント: スイカ割り・ヨーヨー釣り・水遊び夕食: 地元食材を使用した特製BBQ

場内ではラジコンカーやドローン、電動キックボードのレンタルが用意されています。

スイカ割りやヨーヨー釣り、小川での水遊びといった日本の夏ならではのイベントも好評です。

夕食には地元の食材をふんだんに使った特製BBQが提供されます。

質・量ともに高い評価を受けているBBQの後は、毎晩キャンプファイヤーが開催。

炎を囲みながら、夜の時間をゆったりと楽しめます。

朝から晩まで時間を忘れて楽しめる非日常体験

特製BBQの後は手持ち花火も楽しめます。

夜には満天の星空を眺めながらの天体観測も用意されており、朝から晩まで体験が途切れない構成になっています。

ラジコンカーや電動キックボード、水遊びで日中を過ごし、夜はキャンプファイヤーと天体観測で締めくくるという一日のサイクルが、連泊での滞在にも対応しています。

毎日開催のキャンプファイヤー

キャンプファイヤーは毎日欠かさず開催されます。

日光の夜空の下で炎を囲む時間は、家族や仲間と過ごす滞在の締めくくりとして特別な記憶になるでしょう。

手持ち花火や天体観測と組み合わせることで、日没後も飽きることなく過ごせます。

夜の帳が下りてからも、自然の中ならではの豊かな時間が続きます。

冷暖房を完備した大型ドームテントの涼しいプライベート空間

室内設備: 冷暖房完備棟数: ドームテント全18棟対応: シニア・小さなお子様・愛犬も快適に滞在できます

アウトドアを満喫した後は、冷暖房を完備した大型ドームテントのプライベート空間で涼をとれます。

首都圏に比べ最高気温が約3〜5℃低い日光の気候に加え、室内の空調も整っているため、熱中症の不安なく夏の自然を楽しめます。

シニア世代から小さなお子様、愛犬まで家族全員が快適に過ごせる環境が整っており、猛暑化が進む夏でも安心して滞在できます。

グランピング初挑戦のファミリーにも利用しやすい設備です。

じゃらんやOZモールなど各種旅行プラットフォームのアワードも受賞

ブリリアントヴィレッジ日光は、じゃらんでの総合評価4.9（2026年現在）をはじめ、楽天トラベルでも高いレビューを獲得しています。

じゃらんやOZモールなど各種旅行プラットフォームのアワードも受賞しています。

「接客・サービス」「客室」「夕食のBBQ」「施設の清潔さ」の全項目で高い満足度を維持しており、初めてグランピングを体験する方でも安定したクオリティで利用できます。

グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光

施設名: グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光所在地: 栃木県日光市瀬尾2010客室: ドームテント 全18棟アクセス: 東京から車で約2時間 / 東武下今市駅よりタクシーで約15分 / スペーシアXで浅草から約100分

ブリリアントヴィレッジ日光は、2023年2月の開業以来、累計約2万人の来場者を迎えてきたグランピングリゾートです。

ドームテント全18棟を備え、世界遺産エリアにも近い日光の豊かな自然の中に位置しています。

スペーシアXを利用すると浅草から約100分でアクセスでき、東京からは車でも約2時間の立地です。

夏休みの家族旅行や学生グループの旅先として、日光東照宮や華厳の滝、中禅寺湖といった観光地への拠点にもなります。

ブリリアントヴィレッジ日光では、森と小川に囲まれた涼しい空気の中で、キャンプファイヤーや天体観測、昆虫採集や川遊びが体験できます。

都市部では得られない五感を使った時間が、夏休みの特別な記憶として刻まれるでしょう。

大自然の中でデジタルから離れ、昆虫採集や鳥の巣作り、川遊びを通じて五感をフルに使う夏休みが待っています。

毎夜のキャンプファイヤーと満天の星空の天体観測が、家族や仲間との忘れられないひとときをつくり出してくれます。

グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光「サマーグランピング2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「サマーグランピング2026」はいつから利用できますか？

A. 2026年7月1日から夏季限定プランとして提供されます。

予約受付はすでに始まっています。

Q. ブリリアントヴィレッジ日光へのアクセス方法を教えてください。

A. 東京から車で約2時間、電車の場合は東武下今市駅からタクシーで約15分です。

スペーシアXを利用すると浅草から約100分でアクセスできます。

Q. 客室の設備を教えてください。

A. 冷暖房を完備した大型ドームテント全18棟が用意されています。

シニア世代から小さなお子様、愛犬まで家族全員が快適に過ごせます。

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