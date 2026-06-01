カカオとアーモンドの焼き菓子4種が300箱限定！ 「ラ・メゾン・デュ・ショコラ 高島屋大阪店」

記事ポイント 高島屋大阪店10周年を記念し2026年6月17日にリロケーションオープンフィナンシェ2種とサブレ2種の限定コフレが300箱限定で2,160円(税込)税込10,000円以上購入で先着100名に保冷バッグをプレゼント 高島屋大阪店10周年を記念し2026年6月17日にリロケーションオープンフィナンシェ2種とサブレ2種の限定コフレが300箱限定で2,160円(税込)税込10,000円以上購入で先着100名に保冷バッグをプレゼント

ラ・メゾン・デュ・ショコラは、高島屋大阪店10周年を記念して、2026年6月17日(水)に高島屋大阪店地下1階でリロケーションオープンします。

節目を祝うオープニング限定コフレの販売と、期間限定の購入特典が用意されています。

「ラ・メゾン・デュ・ショコラ 高島屋大阪店」

所在地：大阪府大阪市中央区難波5-1-5 高島屋大阪店 地下1階 洋菓子売場リロケーションオープン日：2026年6月17日(水)

ラ・メゾン・デュ・ショコラは、1977年にフランス・パリで創業したラグジュアリーショコラブランドです。

創業者ロベール・ランクスが掲げた「ショコラを通じて感動を届ける」という哲学のもと、厳選した素材と卓越したサヴォアフェール(職人技)によるショコラづくりが続けられてきました。

ランクスは「ガナッシュの魔術師」とも称され、その精神は現在も職人たちに受け継がれています。

メゾンを象徴するガナッシュをはじめ、ショコラ、パティスリー、マカロンなど、繊細で洗練された味わいのラインナップが揃い、世界中のショコラ愛好家に親しまれています。

日本には1998年に初出店。

現在も国内各地のブティックで、上質なショコラ体験が届けられています。

高島屋大阪店は2016年のオープン以来、関西エリアを代表するブティックとして10年にわたり多くの来訪者に愛顧されてきました。

今回のリロケーションは、高島屋大阪店地下1階フロアのリニューアルに合わせたもので、難波エリアの新たな場所へとブティックが移転します。

新たな店舗では、ラ・メゾン・デュ・ショコラを代表するショコラやパティスリーが並び、ブランドならではの洗練された世界観の中でショコラを選ぶひとときが広がります。

訪れるたびに新たな発見がある空間です。

10周年の節目を祝うオープニング限定コフレと購入特典が、来店を彩ります。

限定コフレ「フィナンシェ＆サブレ 4個入」

販売価格：2,160円(税込)販売数量：300箱限定販売期間：2026年6月17日(水)〜8月末予定

リロケーションオープンを記念した限定コフレ「フィナンシェ＆サブレ 4個入」は、フィナンシェ2種とサブレ2種を詰め合わせた焼き菓子のセットです。

贈り物にも喜ばれる一品。

高島屋大阪店のリロケーションオープンにあわせて販売される、300箱限定のコフレになっています。

フィナンシェ ショコラは濃厚なカカオの味わいが口いっぱいに広がります。

フィナンシェ ナチュールはアーモンドの豊かな風味が特徴。

2種のフィナンシェはそれぞれ異なる素材の深みを持ち、カカオとアーモンドという異なる個性が一箱の中で楽しめます。

2種のサブレも加わることで、フィナンシェとは異なる食感の変化が一箱で体験できます。

異なる味わいと食感のコントラストが、ラ・メゾン・デュ・ショコラの焼き菓子技術によって一箱にまとまっています。

販売数量は300箱限定で、販売期間は2026年6月17日(水)から8月末を予定しています。

購入特典

実施期間：2026年6月17日(水)〜7月16日(木)特典1：税込10,000円以上購入・先着100名に保冷バッグ(なくなり次第終了)特典2：キャレ デ パッショネ会員または当日新規入会で税込5,000円以上購入・トリュフ2粒(なくなり次第終了)

リロケーションオープン期間中の2026年6月17日(水)から7月16日(木)にかけて、購入金額に応じた2種類の特典が用意されています。

税込10,000円以上を購入した先着100名には、保冷バッグがプレゼントされます。

なくなり次第終了となっており、先着順での提供です。

会員サービス「キャレ デ パッショネ」の会員、または当日新規入会したうえで税込5,000円以上を購入した方には、トリュフ2粒がプレゼントされます。

こちらもなくなり次第終了です。

「キャレ デ パッショネ」は、公式オンラインブティックでの税込8,000円以上の購入時に送料無料になるなどの特典が受けられる会員サービスです。

濃厚なカカオの風味が広がるフィナンシェ ショコラとアーモンドの香りが豊かなフィナンシェ ナチュール、そして2種のサブレが詰まった限定コフレで、ラ・メゾン・デュ・ショコラの洗練されたショコラ体験を味わえます。

先着順の購入特典と300箱限定のコフレが揃う10周年のリロケーションオープンを、大阪・難波で楽しめます。

「ラ・メゾン・デュ・ショコラ 高島屋大阪店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 限定コフレ「フィナンシェ＆サブレ 4個入」の価格と販売数量は？

A. 販売価格は2,160円(税込)で、販売数量は300箱限定です。

販売期間は2026年6月17日(水)から8月末を予定しています。

Q. 購入特典の保冷バッグはどのような条件でもらえますか？

A. 実施期間(2026年6月17日(水)〜7月16日(木))に税込10,000円以上を購入した先着100名にプレゼントされます。

なくなり次第終了です。

Q. キャレ デ パッショネ会員向けの特典内容は？

A. キャレ デ パッショネの既存会員、または当日新規入会して税込5,000円以上を購入した方にトリュフ2粒がプレゼントされます。

実施期間は2026年6月17日(水)から7月16日(木)で、なくなり次第終了です。

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